Oron för en andra våg i pandemin blir allt större i USA efter att antalet fall har ökat dramatiskt i flera delstater.

Onsdagen blev en mörk dag, då det totalt rapporterades 36 880 nya fall i landet – det högsta antalet sedan förra toppen för drygt två månader sedan.

Nya toppar i flera delstater

Florida, Oklahoma, South Carolina och Texas rapporterade nya toppar i antalet fall under onsdagen, uppger New York Times. Även Kalifornien har haft rekordmånga fall under en dag.

I Texas har totalt fler än 130 000 fall konstaterats och 3 000 insjuknande har avlidit. Just nu vårdas fler än 4 300 människor på sjukhus.

Guvernören, republikanen Greg Abbott, meddelar därför att man pausar processen med att öppna upp ekonomin.

– Det sista vi vill göra som delstat är att ta ett steg tillbaka och stänga ned företag. Den här tillfälliga pausen kommer att hjälpa vår delstat att hejda spridningen till dess att vi på ett säkert sätt kan gå in i nästa fas, säger Abbott.

Fler smittade än känt

I Kalifornien öppnar guvernören, demokraten Gavin Newsom, för att införa strikta riktlinjer igen. Under en presskonferens på torsdagen säger Newsom att det dock inte är aktuellt med andra åtgärder, som att stoppa besökare eller införa karantänsregler för den som anländer från andra delar av landet.

– Just nu kommer vi inte att stänga vår gräns, säger Newsom.

Samtidigt uppgav den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC under torsdagen att det totala antalet smittade amerikaner kan vara betydligt fler än känt.

– Vår bästa uppskattning just nu är att det för varje fall som har rapporterats, faktiskt finns tio andra infektioner, säger chefen Robert Redfield enligt Washington Post.

Se mer: Britter trotsar restriktioner – nödläge utlyst