Samtal om skogsbränder, torka, och höga temperaturer – trycket på SOS Alarm har under den senaste varit hög.

Enligt Per Einarfors, pressperson på SOS Alarm, är situationen ansträngd.

– Vår personal har visat upp en stor lojalitet. Många har tagit extra pass, många kommer in tidigare och stannar längre, och kollegor avbryter även sina semestrar för att komma in och hjälpa till. Men för tillfället klarar vi av den belastning vi har.

Jämfört med föregående år har SOS Alarm fått in 33 000 fler samtal under juli månad – något som har en direkt koppling till de höga temperaturerna, menar Per Einarfors.

– Just nu är det många samtal från personer som känner röklukt. Därutöver inkommer det även många samtal som beror på höga temperaturer – många äldre lider i värmen. Det är även ett ökat antal drunkningstillbud och ett större intag av alkohol, säger han.

Ring endast vid konstaterad brand

I ett pressmeddelande vädjar SOS Alarm till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.

– Vi vill att personer som ringer 112 ska höra av sig om de ser konstaterad brand, det vill säga lågor eller rökutveckling.

Men vid röklukt eller allmänna frågor hänvisar man i stället till 113 13 – Sveriges internationella informationsnummer.

– Därutöver kan man vända sig till krisinformation.se som uppdateras kontinuerligt med information från svenska myndigheter. Utöver det hänvisar vi till Sveriges radio P4 på lokal ort för mer information, säger Per Einarfors.