Sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina den 24 februari 2022 har flera länder infört sanktioner mot Ryssland.

Banker kopplades också bort från det internationella banköverföringssystemet Swift för att straffa Putins regim ekonomiskt.

Den ryska rubeln stabiliserades sedan, för att sedan börja dyka.

Nu har rubeln sjunkit till liknande nivåer som under de första veckorna av kriget, och i måndags var kursen under 100 rubel per dollar, rapporterar TT.

Stoppad import av rysk gas och pristak på olja är något som nu börjat visa sina effekter, har Timothy Ash, seniorstrateg på RBC Bluebay, skrivit till Di:

”Den svagare rubeln speglar det underliggande problemet, vilket är att oljepristaket och sanktionerna fungerar”.

Efter ett extrainkallat krismöte har nu den ryska centralbanken höjt styrräntan till 12 procent, upp från 8,5 procent.

Blottat spricka

Räntehöjningen syftar till att dämpa inflationsrisken, som ökar när rubeln tappar i värde, rapporterar TT, som vidare skriver att rubeln är en av årets förlorare på valutamarknaden och har fallit över 22 procent mot dollarn sedan årsskiftet.

Situationen har visat på en spricka mellan Kreml och den ryska centralbanken.

Di skriver att Riksbankschefen Elvira Nabiullina pekat ut handeln med omvärlden som huvudorsaken, medan Putins ekonomiske rådgivare Maxim Oresjkin i stället menat att problemen bottnar i en ”mjuk penningpolitik”, och att den ryska riksbanken har ”alla verktyg” att stabilisera läget.

Räntetoppen var på 20 procent i början av 2022.

