Affären Stig Bergling är en av svensk rättshistorias största spionskandaler. Polisinspektören och officeren Stig Bergling, född 1937, anhölls och dömdes 1979 till livstids fängelse för grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift efter att ha arbetat som spion i hemlighet för Sovjetunionen.



1980 fick Stig Bergling, som satt inlåst på anstalten Kumla, brev från sin tonårskärlek Elisabeth. Han skrev omedelbart tillbaka och gamla känslor väcktes till liv. De gifte sig i mars 1986 under en fyra dagar lång permission.

Under en permission den 5 oktober 1987 rymde landsförrädaren och hans hustru under uppmärksammade former.



I sju år levde paret i landsflykt. De bodde i Moskva och i Libanon. Men livet blev inte vad de tänkt sig, har de tidigare berättat. De hade ont om pengar, kände sig hotade och illa behandlade av den ryska militärunderrättelsetjänsten, GRU.



1994 återvände Stig Bergling och hans dåvarande hustru frivilligt till Sverige, där han fick fortsätta att avtjäna sitt livstidsstraff. Straffet fastställdes till 23 år.



I juli 1997 släpptes han fri av hälsoskäl. Han levde sina sista år på Stockholms sjukhem på Kungsholmen i Stockholm, då svårt märkt av Parkinsons sjukdom. Han dog 2015