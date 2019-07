Britta Marakatt-Labba föddes i en kåta i Saarivuoma sameby i Kiruna för 67 år sedan. Sedan dess har hon hunnit med mycket, och har blivit berömd för sin textilkonst och teckningar.

Det internationella genombrottet kom för två år sedan, då hon visade upp det 24 meter långa bildbroderiet ”Historia” på en prestigefylld utställning i Tyskland.

Rasismen på skolbussen

Marakatt-Labbas resa in i kulturens finrum har dock varit lång och snårig. I ”Sommar i P1” berättar hon om uppväxten och rasismen som hon har blivit utsatt för som same – bland annat när hon som barn ofta gick gå de två milen hem från skolan.

– De gånger vi fick åka med skolbussen var det inte helt bekvämt. Sparkar, slag och tillmälen från folkskolebarnen ingick i bussresans tvåkronorspaket. På 50- och 60-talen hade inte vi samebarn samma rättigheter som andra. Jag tänker på de svartas situation i USA: ”For white people only”. På utsidan av skolbussen kunde det ha stått: ”Endast för barn med icke-samiskt ursprung”, säger Britta Marakatt-Labbas i programmet.

Blev kallad ”lappjävel” i tvättstugan

Även i vuxen ålder har Britta Marakatt-Labbas tvingats utstå rasism. Hon berättar att gör ont när folk kallar henne för ”lappjävel” – något som hände senast för ett år sedan i tvättstugan till hennes övernattningslägenhet i Kiruna.

En kvinna hade tagit hennes tvättid, och Britta påtalade detta.

– Det svar jag fick av kvinnan hade jag inte förväntat mig. ”Vad har du, din lappjävel, i vår tvättstuga att göra? Åk hem till din lappkåta”. Jag betalar hyra, och som hyresgäst har jag faktiskt rättigheter, så mycket same jag är. Hon hade överskridit sin tid, och såg att det kom in en same, och mötte mig med det simplaste ord som fanns som uttryck: ”Lappjävel”.

Britta bemötte påhoppet genom att berätta om mytologin som omgärdar en kåta, vilket gjorde att kvinnan blev ställd.

”En rejäl högersmocka”

Det var inte första gången Britta Marakatt-Labba konfronterade människor som angriper henne. Hon minns en gång i barndomen då en kille ville ge henne spö eftersom hon var same. Det slutade med att han själv fick ”en rejäl högersmocka”, och lämnade platsen gråtande.

– Jag har för länge sedan förlåtit spott och spe och tillmälen. Många glåpord var det som haglade efter en under ens barndom och ungdomsår. Jag har haft styrkan att stå emot, men så är inte fallet för många. Kränkningar förekommer gentemot oss samer tyvärr fortfarande. Jag har, trots många tokiga händelser, klarat mig bra genom livet. Jag har haft förmånen att ha goda, lyhörda människor nära mig. Och naturen med dess helande krafter har gett mig styrka att lämna spår efter mig genom mina bilder, säger Britta Marakatt-Labbas i programmet.

