Konstigaste sakerna som glömts i en Uber

För sjunde året släpper Uber en sammanställning av vad deras kunder glömt kvar i bilarna.

Lördagar och söndagar är de dagar då flest föremål glöms i Uberbilar i USA. April verkar vara den mest mest glömska månaden. 5:e och 9: april och nyårsdagen är de mest glömska dagarna på året. Den vanligaste tiden att rapportera ett föremål är klockan 23.

10 vanligaste föremålen

1. Kläder

2. Telefoner

3. Ryggsäckar och väskor

4. Plånböcker

5. Hörlurar

6. Smycken

7. Nycklar

8. Böcker

9. Bärbara datorer

10. Klockor

Konstigaste föremålen

”Danny DeVito-julpynt”

”Leksakspudel”

”En rökmaskin”

”Några bowlinghanddukar”

”Blå keps med texten 'I love the smell of jet fuel in the morning'”

”Fotboja”

”Min enhjuling”

”450 gram fejkblod”

”En skrivare och en fjärrstyrd vibrator”

”En liten campingugn och mina begravningspamfletter”

”Rostfritt gua sha-roller”

”Katthalsband med texten 'Maui'”

”Min miniräknare och mina tacos”

”Små karvade valar i sten”

”En ljussabel”

”Tamagotchi, ljusblå, äggformad. Och nötter”

”Mina hamstrar är i hennes bil”

”Mannekänghuvud med peruk”

”Sex cheesecakes”

”Två liter fireball”

”Britney Spears fantasi-parfym”

”Dyra mikrofoner som min kompis lånat”

”'Så tuktas en argbigga' av Shakespeare”

”2 fingernaglar”

”Ett eldsvärd”

”Ett litet filtstoppat djur som jag gjort”

”Två målade råttfällor”

”Tatueringsbläck och guldhorn”

”En fullmakt utfärdad av det turkiska konsulatet”

”2 tama sköldpaddor”

”Jag har tappat bort min flickvän”

”Bidé”

”Hudkräm och kycklingvingar”

”En Gucciloafer”

”Jag lämnade en skiva blåfenad tonfisk till sushi på golvet i baksätet”

”Ett viktigt graviditetstest”

”Slushmaskin”

”Horn och en vikingahjälm”

”Min kompis löstand”