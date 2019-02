PK-feminismen är ute – dagens unga kvinnor lockas i stället av hemmafrun och en förbjuden konservatism, resonerade DN:s kulturskribent Greta Thurfjell i en av höstens mest omtalade och utskällda artiklar.

Vänsterdebattörer talade om ett bakslag för jämställdhetskampen medan det från kristdemokratiskt håll påpekades att konservatism – till skillnad från feminism – är mer än en fluga.

Samtidigt välkomnades debatten av kvinnorna i KDU. Jämställdhet har blivit en allt viktigare valfråga för ungdomsförbundet, som i våras återlanserade kampanjen ”We can do it – utan kvotering”, frontad av Ebba Busch Thor.

KDU:s valkampanj frontad av Ebba Busch Thor drevs redan 2010 men återlanserades på kvinnodagen förra året. Foto: KDU/Facebook

Trots att ingen är över 25 år har de döpt sin gemensamma Facebookgrupp till ”Damsällskapet” – en blinkning till gruppens fäbless för att bära höga klackar och eleganta klänningar när tillfälle ges, berättar Sarah Havneraas, 25.

– Som ungdomsförbund är vi kända för att klä upp oss lite extra, det har blivit vår grej.

Pekas ut som ”mini-Busch”

Hon pekas ut som ”mini-Busch” och har gjort raketkarriär i Kristdemokraterna. Sedan första partimötet för tre år sedan har Sarah Havernaas valts till både generalsekreterare för KDU och ledamot i Uppsalas kulturnämnd.

På Instagram delar hon ögonblick från en polerad vardag, kantad av resor, fest och politik.

– Både jag och Ebba bor i Uppsala och mitt distrikt brukar skämta: ”Nu är Ebba borta men vi har mini-Busch på plats”. Det är jätteroligt men ger lite prestationsångest.

”Sara Havneraas från Uppsala – ett namn för framtiden, ”mini-Busch”, som en slipsprydd pojke från Danderyd säger – bär Prinsen av Wales-rutig byxdräkt”, skrev Expressens politiske reporter Torbjörn Nilsson när han besökte KDU:s riksmöte i höstas. Foto: Sarah Havneraas/Instagram

När KD gick från uträknade till succéval talade många om ”Ebba-effekten”. Partiet lockade dessutom betydigt fler unga och förstagångsväljare än valet 2014, enligt SVT:s valundersökning.

Sarah Havneraas säger att hon själv velade mellan KD och Moderaterna men fastnade för KD:s ideologiska djup och ”riktiga jämställdhetspolitik – där frihet går före pekfinger”.

Unga söker sig till KD

Innan Ebba Busch Thor tog fram ”KD-rebellen” var partiet ”mellanmjölk”, enligt Havneraas, som delar bilden av att fler unga söker sig till Kristdemokraterna.

– Vi är vassare, vågar ta debatten och har gått lite mer högerut. Det har lyft hela partiet och fått fler unga att engagera sig.

– Jag gick ju med innan det blev coolt, men att så många unga har engagerat sig tror jag handlar om vår samtid. Det har underskattats hur många ungdomar som är konservativa. Unga söker sig till en värdegrund och stabilitet. Det är babyboom bloggvärlden, folk gifter sig och är unga mammor. Där ligger KD rätt i tiden och det har skapat vågor på vattnet, säger Sarah Havneraas.

Sarah Havneraas och Ebba Busch Thor kommer båda från Uppsala. Foto: Sarah Havneraas/Instagram

Bråkar med ”vänsterfeminister”

Hon säger att hon ofta hamnar i bråk med ”vänsterfeminister som tror att KD vill ha tillbaka kvinnorna i köket”. Under debatten om Greta Thurfjells ”huskvinna” skrev Expressens ledarskribent Linda Nordlund en text med rubriken ”Ert hemmafru-lajv är trams, 90-talister”.

Havneraas svarade på Twitter med en bild när hon äter bullar, och texten: ”Verkar som att många haft pms denna veckan? Hoppas det blir bättre. Jag kan skicka mitt bullrecept. Systerskap. Mvh cool och konservativ.”

Linda Nordlund, som varit ordförande för Liberala ungdomsförbundet, tycker att det finns en historielöshet bland KDU-kvinnorna.

–Jag är liberal feminist och lägger mig inte hur folk ser ut, om man har klackar eller inte. Men jag tycker det är synd när unga tjejer inte uppskattar de framsteg som har gjorts. I dag är det ett val att vara hemmafru. Förr hade kvinnor inget annat val, säger hon.

Linda Nordlund säger att hon inte bemödar sig att svara på den typen av kommentarer: ”På Twitter uppmanas man vara raljant och elak, men jag tror man tas på större allvar om man håller sig på en nivå över det. Måste man låta som de coola tjejerna i högstadiet? Det vore mer intressant om jag fick kritik i sak med ett vasst argument.” Foto: Sarah Havneraas/Twitter

Framtidens makthavare

Sarah Havneraas och fyra andra kvinnor från KD hamnade i höstas på listan ”Framtidens makthavare”. Plats 6 av 100 knep Nike Örbrink, 22, ungdomsförbundets distriktsordförande i Stockholm och internationella sekreterare. Förutom uppdragen läser hon en kandidat i statsvetenskap.

– KD uppfattas som tuffare och hippare än tidigare. Ebba har gjort ett fantastiskt jobb. Hon är häftig som kvinna och ledare, och har inspirerat mig jättemycket, säger Nike Örbrink.

Nike Örbrink kandiderade till KD i Stockholms stad i höstas. Foto: Evin Badrniya/Twitter

Hon hittade till Kristdemokraterna för fyra år sedan, i jakt efter ett forum för att diskutera politik. Nike Örbrink säger att hon ”ärligt inte visste så mycket om KD” men fastnade för kombinationen av ”frihet för den enskilda med mjuka sociala frågor”.

– Medan Moderaterna pratade mer om pengar och tillväxt i sig, la KD vikten vid vad det kan möjliggöra för familjen och samhället.

I ungdomsförbundet hittade hon rätt.

– Jag tror inte det märks utåt hur tajta vi tjejer är i KDU, det finns en otrolig ”empowerment” mellan oss.

”Vi har varandras ryggar”

Jämställdhet är också en viktig fråga för Nike Örbrink. Hon är glad att KD:s perspektiv fått nytt fokus debatten, exempelvis när det gäller föräldraförsäkringen.

– Att man i feminismens namn ska bestämma hur länge en kvinna får vara hemma med sina barn är en käftsmäll på jämställdhetskampen. Om en kvinna vill vara hemma med barn eller hemmafru är det hennes fria val, säger Nike Örbrink.

Nike Örbrink med KDU Stockholms Evin Badrniya och Destiny Näslund. ”Finare stöd, pepp och spännande diskussioner går inte att finna. Ung borgerlighet hade inte varit densamma utan dem”, skriver Nike Örbrink. Foto: Nike Örbrink/Twitter

– Fördomen när vi inte kallar oss feminister är att vi ogillar och pressar bort andra tjejer, men jag har aldrig varit i ett sammanhang där tjejer uppmuntrat varandra så mycket. Vi har varandras ryggar, säger Evin Badrniya, 21.

Hon sitter i KDU:s styrelse, pluggar juridik och är ytterligare ett framtidsnamn i partiet. Evin Badrniya säger att hon tidigare var med i Liberala ungdomsförbundet men insåg att hon ”var mer konservativt lagd”.

– När KD valde att fälla decemberöverenskommelsen ville jag engagera mig, och kände direkt att jag hittat hem.

”Vi gillar att klä upp oss i vårt förbund. Det är inte bara av ytliga skäl, man känner sig rakryggad och signalerar mod och styrka”, säger Evin Badrniya. Foto: Evin Badrniya/Twitter

Sara Skyttedal förebild

Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal är förebilder som framgångsrikt lyckas locka medlemmar och höja KD i opinionen, enligt henne.

– De är tydliga, rappa och modiga. Det gör att många tjejer som inte gillar beskrivningen av att vara offer vågar ta för sig.

Evin Badrniya har på kort tid byggt en stor plattform på Twitter och utsetts till ”en av Sveriges vassaste konservativa pennor”.

– Twitter är ett roligt forum för politik. Jag gillar inte åsiktskorridoren och tar ut svängarna en del. Jag kommer från en diktatur och har alltid varit mån om att ha högt i tak, ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att säga vad man tycker, säger Evin Badrniya.

Hon skrattar och tillägger:

– Man kan inte vara omtyckt av alla, men många förvånas av att jag inte är så arg i verkligheten.

I höstas fick Evin Badrniya plats elva på listan ”Framtidens makthavare” med motiveringen ”en av Sveriges vassaste konservativa pennor”. Foto: Evin Badrniya/Twitter

Konservatism i klack

De unga KDU-kvinnorna har fått smeknamnet ”konservatism i klack”, bland annat i en ledartext i Smålandsposten. Det började med ett skämt om en artikel där klackskor beskrevs som ett uttryck för patriarkatet, enligt Nike Örbrink.

– Vi tyckte det var roligt att spinna vidare på och skämtade på Twitter: ”Idag ska jag bära de högsta klackarna jag har”. Man kan visst ha klackskor och vara för jämställdhet, säger hon.

– Konservatism låter kanske skrämmande, och det är med glimten i ögat, även om ”konservatism i klack” prickar ganska rätt, säger Sarah Havneraas.