Regeringssamarbetet mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna höll i sju år men har knappast varit konfliktfritt. Under flyktingkrisen och senare när Preem ville bygga ut sitt oljeraffinaderi höjdes röster för att lämna regeringen. I slutändan blev droppen att SD fick inflytande över förändringarna i statsbudgeten.

Miljöpartiets sorti innebär att Socialdemokraterna kan bilda sin drömregering. Det säger Jonas Bergström, politisk redaktör på Tidningen Ångermanland.

– Det har varit smärtsamt att lämna ifrån ideologiskt viktiga poster som kulturminister, bostadsminister och tidigare utbildningsminister. Även klimatfrågan har blivit allt viktigare, samtidigt som Miljöpartiet är hatade på stora delar av landsbygden och särskilt i norra Sverige. Det finns en bild av att MP är att storstadsparti som höjer miljöskatter utan att ta hänsyn till olika villkor i olika delar av landet. Därför är det nu strategiskt viktigt att S kan lyfta fram sin egen klimatpolitik.

Magdalena Andersson (S) får en grattiskram av Märta Stenevi (MP) efter statsministeromröstningen i onsdags. På måndagen tar riksdagen återigen ställning till Andersson – men nu som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Dessutom ökar nu möjligheten att lösa ut ett antal konflikter som har funnits inom samarbetet – som rör allt från näringspolitiken till rättspolitiken.

Konfliktfråga 1: Slutförvaret

En central fråga handlar om slutförvaret av kärnavfall. SD och L har riktat ett misstroendehot mot den avgående miljö- och klimatministern Per Bolund (MP) eftersom han har dröjt med ett beslut i frågan. I stället har regeringen gått fram med ett kritiserat besked om att utöka mellanlagret Clab i Oskarshamn.

Kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, socialdemokraten Andreas Erlandsson, tror att en renodlad S-regering kan skynda på processen om slutförvaret och ompröva beslutet för mellanlagret.

– Det är ingen tvekan om att det är Miljöpartiet som blockerat den här frågan genom att tillåta en utökning av Clab. Nu finns möjlighet att frågan kan komma upp på nytt och jag hoppas det ska ske skyndsamt, säger Andreas Erlandsson till Barometern och fortsätter:

– Vi vill se ett sammanhållet beslut där man inte bryter ut Clab. Genom att tillåta en utökning av mellanlagret fortsätter man att vältra över ansvaret på kommunen. Nu finns möjligheten att lösa upp de knutar som funnits i den här frågan under en längre tid.

Men moderaten Lars Hjälmered, ordförande i riksdagens näringsutskott, har låga förväntningar på att en S-regering skulle agera annorlunda.

– Vi kan möjligen hoppas på det, men sanningen är nog att det har varit en oförmåga att agera hos både S och MP. Även om det skulle vara så att MP har suttit på slutförvaret, så kan man vända på det och säga att då är det för jäkla anmärkningsvärt att S har abdikerat inför en så viktig närings- och energipolitisk fråga, säger han.

Konfliktfråga 2: Tillståndsprocesser

Flera andra frågor som rör miljöpolitik, tillståndsprocesser och nyindustrialiseringen i norra Sverige har varit kontroversiella för Miljöpartiet, som trots allt nyligen gick med på att tillfälligt förlänga Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland.

Från socialdemokrater framhålls det nu att en enpartiregering skulle kunna komma med snabbare beslut, exempelvis i frågor som rör nya gruvprojekt. Samtidigt har etableringen av järnmalmsgruvan Kallak i Jokkmokk hela tiden legat på en S-ministers bord, poängterar Lars Hjälmered.

– I fyra år har Kallak legat färdigberedd på regeringens bord, först under Dambergs tid och sedan under Baylan. Bisarrt nog går man snart in på en tredje näringsminister som kommer få ta detta ärende. Det är en beslutsimpotens. Politiken är självklart knepig när man ska bedöma olika samhällsintressen, men jag ser ett mönster där åtskilliga frågor ligger färdigberedda och borde hanteras, säger Hjälmered.

I december ska miljöprövningsutredningen presenteras, som har gjort en genomlysning av miljöbalken och hur den eventuellt blockerar klimatsmarta investeringar. S-veteranen Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran, tror att en regering utan M enklare kan klimatanpassa miljölagstiftningen.

– Det är klart att det blir lättare, men en del saker är också juridiskt fastbundet. Det är inte så att man kan börja göra precis som man vill för att man byter minister. Men den politiska viljan återspeglas i hur regelverket omformuleras.

Konfliktfråga 3: Strandskyddet

Uppgörelsen mellan Centerpartiet och Miljöpartiet om stärkt äganderätt i skogen och förändrat strandskydd – som nyligen blev klar efter långa och tuffa förhandlingar – har nu upphört att gälla, anser flera miljöpartister. Samtidigt har förslagen varit en förutsättning för att C ska släppa fram Magdalena Andersson.

Det är samtidigt oklart om förslaget för strandskyddet har stöd i riksdagen eftersom såväl högeroppositionen som Vänsterpartiet är skeptiska mot den lagrådsremiss som har presenterats. DN:s ledarsida skriver att utan MP finns nu möjligheter att skapa en ny uppgörelse mellan S och C, som även M kan ställa sig bakom.

Moderaternas bostadspolitiske talesperson Carl-Oskar Bohlin är dock tveksam.

– S-regeringen har inget nytt manöverutrymme. Magdalena Andersson har varit tydlig med att hon kommer hedra det ingångna avtalet med C, även om MP nu verkar strunta i det. Problemet är att förslaget bygger på en dålig utredning, och vad jag bedömer går det inte att lappa och laga i en dålig grundprodukt med fel ansatser. Vi kommer lägga ett alternativt förslag om den här propositionen kommer till riksdagen, och då får väl C och övriga partier fundera på om inte det ligger närmare det man egentligen tycker, säger han.

Konfliktfråga 4: Integration och kriminalitet

Magdalena Andersson har pekat ut ett samband mellan bristande integration och växande gängkriminalitet i Sverige, och lovat att ”vända på varenda sten” för att bryta utanförskapet och den organiserade brottsligheten. I flera frågor som rör rättspolitiken ligger Socialdemokraterna också närmare Moderaterna än sin forna regeringskollega.

– Det kommer vara väldigt mycket enklare att bedriva en kraftfull politik på det området nu, sa nyligen en centralt placerad S-källa till Expressen, medan andra inom S toppskikt dömer ut oppositionens samarbetsvilja.

Ex-ministern Aida Hadzialic, i dag oppositionsråd i Stockholms län, är en av flera socialdemokrater som hoppas skapa nya majoriteter efter Miljöpartiets avhopp.

– Naturligtvis ökar nu möjligheterna att driva ren socialdemokratisk politik, men jag hoppas att vi tar tillfället i akt att skapa ett nytt politiskt läge där vi kan förhandla fram breda politiska överenskommelser som är bra för Sverige. Det gäller exempelvis gängkriminaliteten och att knäcka segregationen, säger hon till SvD.

