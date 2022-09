Kommunen har betalat S-ledamotens el i två år

Det var i slutet av 2019 som S-ledamoten Nathalie Folkunger Hellqvist och hennes man köpte en fastighet som tidigare tillhört ett större fastighetsbestånd där kommunen bland annat drivit Naturbruksgymnasium.

Fastigheten låg ute på Hemnet och Nathalie Folkunger Hellqvist betalade enligt köpavtalet med kommunen den summa som begärdes där.

I köpeavtalet framgår det också att ledningar för el, vatten, fiber och fjärrvärme går via andra byggnader i beståndet och att kommunen före tillträdelsedagen därför skulle installera mätare i det aktuella huset. Köparna skulle på så sätt ersätta kommunen för den faktiska förbrukningen fram till att huset fått egna anslutningar, vilket också låg på kommunen att beställa och bekosta.

Men trots att Nathalie Folkunger Hellqvist flyttade in i bostaden under 2020, för över två år sedan, har kommunen inte kommit till skott med ovanstående. Nathalie Folkunger Hellqvist har därmed inte heller behövt betala för någon förbrukning under hela den här perioden.

– Det är olyckligt att det har blivit så. Det har gått lång tid och utbyggnaden av ledningar har inte skett, konstaterar förvaltningschefen Mathias Karlsson.

– Det skulle ha installerats mätare innan tillträde, men det har inte gjorts.

Kommunen: ”Mätare kommer att installeras”

Att det inte installerats mätare förklarar kommunen med att de först kände att det inte var värt att ta kostnaden för mätare under en kort tid i väntan på nya ledningar.

Men nu har det alltså gått över två år, och elförbrukningen har tickat på.

Mathias Karlsson säger att det aldrig varit tänkt att Nathalie Folkunger Hellqvist ska slippa betala. Förutom Nathalie Folkunger Hellqvists hus finns det ytterligare två fastigheter i samma område med liknande förutsättningar.

– Mätare kommer att installeras. Vi kommer att räkna fram schablonbelopp till de tre fastigheterna och debitera dessa, säger han.

Det bor alltså en socialdemokratisk ledamot i fullmäktige i en av fastigheterna – kan inte det göra det extra känsligt inför skattebetalarna?

– Ja, jag såg det också.

– Vi ser det utifrån att det är skrivet i avtalet att kostnaderna ska tas ut, tanken är inte att de ska få det gratis. Det är reglerat i avtalet.

Nathalie Folkunger Hellqvist säger att det inte är någon rolig situation men att hon har följt avtalet.

– Jag kommer göra rätt för mig.

– Jag har varit på kommunen, via mejl och telefon. Jag har inte gjort något fel. Det är fler fastigheter i samma område. Det samma sak för dom.

Är du inställd på att betala nu?

– Ja det är vi ju. Vi har lagt undan pengar i väntan på att det ska bli färdigt.

Över två års förbrukning av el, värme och vatten i ett hus på över 200 kvadrat låter som att det kan röra sig om en stor faktura?

– Det är väl klart att jag varit orolig.

Hade ni kunnat göra något mer för att inte hamna i den här situationen?

– Skulle vi flyttat? Gått ur Socialdemokraterna? Jag har rent mjöl i påsen så jag vet inte.

Kommunen bekräftar att Nathalie Folkunger Hellkvist har tagit kontakt upprepande gånger för att få kommunen att lösa frågan.

Nathalie Folkunger Hellkvist har varit ledamot i fullmäktige under den senaste mandatperioden och var åtta på Socialdemokraternas lista i nuvarande val. Hennes man som också bor på adressen är ombudsman på IF Metall.