HELSINGBORG. Kronofogden från Kristianstad, migrationspolitikern Maria Malmer Stenergard, har enhälligt valts in i Moderaternas högsta ledning på stämman i helgen.

Det är bara 3 000 meter till Helsingör och när dimman lättar över Öresund ser man tydligt från den moderata stämmolokalens panoramafönster till Danmark, vars regering just beslutat att förlänga gränskontrollen mot Sverige. Motivet: man vill skydda sig mot gängkriminella och militanta islamister.

– Det är fruktansvärt tråkigt att andra länder ska behöva förhålla sig till den utveckling vi har i Sverige, säger Maria Malmer Stenergard.

Överdriver danskarna eller är det motiverat?

– Det kan bara de avgöra. Jag är djupt bekymrad över utvecklingen i Sverige, så jag kan förstå att andra frågar sig: vad är det egentligen som händer i landet i norr?

Det här handlar om att rädda öppenheten för omvärlden

Också Maria Malmer Stenergard vill öka kontrollen, vid de svenska gränserna. Den moderata migrationspolitiken går ut på att kraftigt minska antalet människor som kommer till Sverige, både asylsökande och arbetskraftsinvandrare. Men en gång i tiden var det öppenhet mellan länder som väckte hennes politiska engagemang, med världsmedborgaren Carl Bildt som inspiratör.

– Det var i EU-valrörelsen som jag som 13-åring fick upp ögonen för den politiska debatten om EU-medlemskap. Jag tyckte att M var den starkaste rösten för den fria rörligheten och sedan dess har det varit självklart för mig att vara moderat.

Är det inte lite ödets ironi att du engagerade dig för den fria rörligheten som du nu begränsar?

– Tvärtom, det här handlar om att rädda öppenheten mot omvärlden. Vi har tappat kontrollen, det visade sig ju inte minst hösten 2015 då människor bokstavligen gick över Öresundsbron. Nu gäller det att återta kontrollen, komma till rätta med skuggsamhället där vi vet att upp till 100 000 personer finns, och där inte minst barn lider, säger Maria Malmer Stenergard.

– Vi måste få en kontrollerad invandring som blir bra för Sverige. Det är bara så vi kan få en fortsatt acceptans för öppenhet mot omvärlden och för att fortsätta hjälpa människor i nöd.

Maria Malmer Stenergard är ordinarie ledamot i riksdagen sedan 2014 och ordförande socialförsäkringsutskottet sedan februari 2019. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

För Maria Malmer Stenergard blev M-stämman i helgen en milstolpe, hon valdes in i partistyrelsen efter petningen av Torbjörn Tegnhammar och hon fick igenom ett stort program för en kraftigt åtstramad migrations- och integrationspolitik. Moderaterna har nu ett mål om högst 5000 asylsökande per år, kvalificering av nyanlända in i välfärden, skärpta krav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap, stopp för bidrag till papperslösa och fokus på att personer som fått avslag verkligen ska återvända hem. Efter en lång debatt beslutade ombuden att lönekravet för arbetskraftsinvandrare ska höjas från dagens 13 000 till 27 500 kronor i månaden.

Många sätter nu likhetstecken mellan Moderaternas och Sverigedemokraternas politik men det finns skillnader. SD vill ha ett nettominus i asylinvandringen genom återvandring – fler ska lämna än de som kommer till landet.

Du ska fungera i det offentliga rummet, du ska veta vad som gäller

– Fast där räknar de på ett annat sätt än vi. Vi har ju ett mål på högst 5 000 asylsökande per år, men bara en av tre får stanna så då blir det drygt 1500, och lyckas vi komma tillrätta med återvändandet av dem som faktiskt fått nej på asylsansökan, ja då är vi ju nere på väldigt låga nivåer, säger Maria Malmer Stenergard, som menar att den stora skillnaden mot SD handlar om bemötandet av dem som får uppehållstillstånd.

– Jag tror inte att det bästa för integrationen är att säga till nån: Vår förhoppning är att så fort som möjligt skicka tillbaka dig, trots att du har asylskäl. Då måste det vara mycket bättre med tydliga signaler att vi vill och förväntar oss att du ska integreras.

Moderaterna har numera en egen definition av integration, det är enligt stämmobeslut i lördags ”en enkelriktad process”.

Fast det är det ju inte, enligt ordboken? Varför använder ni ordet integration, i stället för assimilering?

– Numera säger vi tydligt att det är en skyldighet för den som kommer hit att faktiskt anpassa sig – vi talar om funktionell anpassning: Du ska fungera i det offentliga rummet, du ska veta vad som gäller, du ska försörja dig och kunna svenska. Men vad du gör hemma, vilken religion du utövar eller vilken mat du lagar, det lägger vi oss inte i överhuvudtaget. Så därför skulle jag inte kalla det assimilering, säger Malmer Stenergard.

”2014 när jag stod i valstugorna i Skåne så kände jag mig väldigt begränsad i debatten där väljarna uttryckte en enorm frustration över att vi låg så fel”, säger Maria Malmer Stenergard om Moderaternas migrations- och integrationspolitik. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nu blir hon alltså en del av Moderaternas högsta ledning, den 40-åriga advokatdottern från Kristianstad som inte ville gå i pappas fotspår utan tänkte bli IT-miljonär ”som alla andra i slutet av 90-talet”. Hon utbildade sig till systemvetare vid Lunds universitet.

– Men man kunde ju fylla ut med såna där valfria kurser och då läste jag bara juridik, skatterätt, sådant sexigt, ler hon.

– Och sedan när jag fick jobb på Tetra Pak som systemutvecklare, så gick jag bara och trånade efter patenträttsjuristerna. Så då tänkte jag att nu får jag nog faktiskt göra det jag brinner för.

Hon bytte bana, blev jurist samtidigt som hon höll på med politik – ”man vill ju ha ett riktigt jobb också” – satt ting i Hässleholm och blev till slut kronofogde i Kristianstad.

– Juridik är fantastiskt roligt, och politik är mycket juridik, vi stiftar ju lagar så därför tycker jag att jag fått behålla en del av mitt gamla jobb.

Tillsammans med partiledaren Ulf Kristersson under en pressträff i riksdagen tidigare i år. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Numera är Kristianstad en av de städer som plågas av gängkriminalitet och skjutningar. Tre personer skottskadades mitt på dagen i Gamlegårdens centrum i början av augusti, bland dem en äldre dam som var och handlade. Händelsen har påverkat invånarna starkt, ”de är jätterädda”, enligt Maria Malmer Stenergard som menar att våldet är kopplat till en misslyckad integration.

Precis som andra moderater tycker hon att den kopplingen varit tabu, omöjlig att prata om, inte minst i hennes eget parti där hon känt sig bakbunden av direktiv uppifrån.

– Alltså, 2014 när jag stod i valstugorna i Skåne så kände jag mig väldigt begränsad i debatten där väljarna uttryckte en enorm frustration över att vi låg så fel och de pekade på en rad problem kopplade till integration och invandring som vi vägrade att se.

– Nu pratar vi mycket mer nyktert om detta och det är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna vända utvecklingen. Men det kommer ta lång tid för Moderaterna att återupprätta förtroendet i de här frågorna.

Vad tycker du om att de rödgröna och särskilt Miljöpartiet kallar er blåbruna?

– Nej, haha, inte du också! utbrister Maria Malmer Stenergard men samlar anletsdragen och deklarerar sin leda över ämnet.

– Att piska upp den debatten är ett sätt att slippa prata om sakfrågorna. När jag träffar väljare så frågar de inte om färger utan om hur deras döttrar ska kunna gå trygga utan att bli rånade. När de ligger vakna på nätterna, och när man själv har vakenperiod vid tre och funderar över sånt som får det att knyta sig i magen, då är det inte vem som pratar med vem i riksdagen. Det är att det inte görs någonting för att komma tillrätta med alla uppenbara problem.

Nu är det dags att pröva något annat

Malmer Stenergard tycker att färgen blå duger bra. Hon är trött på att Moderaterna ständigt buntas ihop med SD, även om hon ser stora likheter på sitt eget politikområde.

Ett av era nya mål är att invandringen ska vara bra för Sverige, men invandring är väl främst för att hjälpa människor?

– Det är en viktig diskussion. Nu mäter man partiers humanitet genom att räkna hur många människor man är beredd att släppa innanför gränsen, men ska man vara verkligt human måste man se till att de som kommer innanför våra gränser också har en chans att bli en del av samhället på riktigt. Där har vi brustit.

Hur ser du på risken att människor känner sig utpekade som en belastning och till och med känner att de kanske inte kan vara kvar i Sverige?

– Vi har en jättestor skyldighet att förmedla hur viktiga deras bidrag är till det svenska samhället och att inte prata illa om invandrare i stort. Men många mår bättre om vi har förväntningar och visar att vi tror på dem, inte låter människor fastna i passivitet som hittills, säger Maria Malmer Stenergard.

– Nu är det dags att pröva något annat.

LÄS MER: Viktor Barth-Kron: Tittar Moderaterna efter rätt fiende?

LÄS MER: Striden i M: ”Det bubblar som i en häxkittel”

LÄS MER: Viktor Barth-Kron: Om allt går åt helvete vet vi vems felet är

LÄS MER: Lotta Gröning kandiderar för Liberalerna: ”Sabuni ringde upp”

LYSSNA: Politikrummet – Expressens podd om politik: Vart är Moderaterna på väg?

Expressens politikredaktion gör podden Politikrummet. Från vänster: Filippa Rogvall, Viktor Barth-Kron, Helena Gissén och Tomas Nordenskiöld. Nytt avsnitt varje tisdag. Foto: ANNA-KARIN NILSSON