Kolossal coronakonsert – i dag i Central park

Arrangören räknar med att 60 000 personer har köpt biljetter och kommer befinna sig i Central Park, New York. Konserten hålls för att fira att staden New York tagit sig igenom den tuffa coronapandemin.

– Nu öppnar vi New York igen, för hela världen. Musiken är nyckeln till det, säger skivproducenten Clive Davis, som står bakom eventet tillsammans med Live Nation, till Reuters.

Konserten går under namnet ”We love NYC: The Homecoming Concert” (ungefär: Vi älskar New York: Återföreningskonserten reds. anm.) och det kommer svänga som om det vore Ullevi – Bruce Springsteen är nämligen inbokad som en av akterna. Dessutom framträder bland andra: Barry Manilow, Patti Smith, LL Cool J, The Killers och Paul Simon.

Smittan ökar i New York

Konserten har mötts med hurrarop av stadens borgmästare Bill De Blasio.

– Det här är en hyllning till vår stad, till alla arbetande människor som mötte hissnande motstånd under fjolåret och tog sig igenom det, sa De Blasio i juli, enligt Reuters.

De Blasio kan dock ha jublat lite för tidigt. Sjudagarsincidensen av insjuknade i New York är högre än samma tid förra året och antalet personer som läggs in på sjukhus med covidsjukdom är på nivå med november ifjol.

För att få komma in på konsertområdet krävs, förutom en giltig biljett, också att besökaren kan visa upp ett giltigt covidpass.

LÄS MER: Så skyddar de olika vaccinen mot deltavarianten

LÄS MER: Tonåringar osäkra inför framtiden efter pandemin