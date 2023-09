Kollegan räddade hans liv – sen sparkade han henne

Bill Ellmore var chef på IBM när han skulle flyga med United Flight 93 från New Jersey till San Francisco den 11 september 2001. Men en kvinnlig kollega övertalade Ellmore att ta ett senare flyg i stället.

”Kvällen före resan kontaktade en kollega mig och uppmanade mig att flyga till San Jose i stället. Det skulle innebära att jag inte fick resa första klass och behövde åka med ett flyg 20 minuter senare från samma gate med en mellanlandning i Denver. Trots stor motvilja så gjorde jag så”, skriver Ellmore på X (forna Twitter).

United Flight 93 lyfte den 11 september – men det gjorde inte planet Bill Ellmore befann sig på.

”Piloten sade till oss att titta ut eftersom det verkade som om Twin Towers hade träffats av ett plan. Jag trodde att det kunde ha varit en liten Cessna tills dess jag såg det andra planet krascha in i det andra tornet. Vår flygning ställdes in just när vi skulle lyfta”, skriver Ellmore.

Närmare 3 000 personer dog när planen kraschade in i World Trade Center.

Alla ombord på United Flight 93 dog

United Flight 93, som Ellmore ursprungligen skulle varit passagerare på, kapades av fyra terrorister och kraschade i Pennsylvania. Alla ombord, 37 passagerare och sju besättningsmän, dog med terroristerna.

”Jag förändrades den dagen”, skriver Ellmore.

Han hävdar att han nu försöker lära känna andra passagerare när han flyger, har varit missionär och blivit pappa till två barn.

”Varje dag jag vaknar är som en gudagåva”, skriver Ellmore.

Sparkade kvinnan som räddade livet på honom

Men det finns en annan del av 11 september-historien som Bill Ellmore inte nämner i inlägget.

Den kvinnliga kollegan hade räddat Ellmores liv genom att få honom att byta flyg. Men vad hon inte visste var att Ellmores anledning till att flyga till västkusten var att han skulle ge henne sparken.

Och när Ellmore några veckor efter 11 september till slut kunde genomföra den planerade flygningen till västkusten var det precis vad han gjorde. Han sparkade kvinnan som räddade livet på honom, ett beslut han aldrig har ångrat.

– IBM är ingen välgörenhetsorganisation, det är ett företag baserat kring prestationer och resultat. Faktum var att hon blev befordrad till en position som hon sedan inte lyckades prestera tillräckligt för att få behålla, säger Bill Ellmore till New York Post.

Han hävdar att kvinnan ”inte uppfyllde kraven” och att ”kunder var missnöjda”.

– Hon fick väldigt tydliga riktlinjer kring hur hon skulle kunna förbättra sig men misslyckades med detta, säger Bill Ellmore.

