Händelsen inträffade under torsdagseftermiddagen i Parispolisens högkvarter vid Centralstationen, mitt emot den eldhärjade Notre Dame-katedralen.

En man ska då ha kommit in på högkvarterets innergård, tagit sig in i byggnaden och ha gått till knivattack mot flera poliser som befann sig vid poliskontoret i Paris.

Fyra poliser har bekräftats mördade

Fyra poliser ska vara döda efter attacken, rapporterar franska medier. Dödsfallen har bekräftats av franska polisförbundet.

Ytterligare poliser befann sig på platsen och kunde gripa in och skjuta gärningsmannen, som dog av sina skador.

– Jag hörde ett skott, jag förstod att det var inifrån. Ögonblick senare såg jag poliser gråta. De var i panik, säger Emery Siamandi. en översättare som befann sig i högkvarteret, till AFP.

Loic Travers, Parisordförande för franska polisförbundet, uppger för nyhetsbyrån AP att gärningsmannen verkar ha påbörjat knivattacken inne på ett kontor för att sedan fortsätta på andra håll i byggnaden.

Utredare misstänker att motsättning på arbetsplatsen ligger bakom

Gärningsmannen var anställd på polishögkvarteret där han ska ha haft en administrativ roll, enligt flera franska medier har han jobbat inom polismyndigheten under 20 år. Enligt Travers ska gärningsmannen inte ha skapat problem tidigare och motivet är okänt.

Enligt AFP misstänker utredare att en motsättning på arbetsplatsen ligger bakom attacken, men det finns ännu inga detaljer.

– Fick han en knäpp, eller finns det en annan orsak? Det är fortfarande för tidigt att säga, säger Loic Travers till BFMTV.

Under dådet ska ett nödmeddelande ha gått ut till domstolen intill via högtalare om att polishögkvarteret var under attack.

Stora avspärrningar i Paris på platsen

President Emmanuel Macron ska vara på väg till platsen. Även inrikesminister Christophe Castaner och premiärminister Edouard Philippe är på väg.

Det omgivande kvarteret och Centralstationen har blivit avspärrad av polis.

Parispolisen har de senaste åren haft en hög beredskap för attacker efter att ha blivit måltavla för islamistiska terrorister.

Attacken kommer efter att tiotusentals poliser demonstrerade för bättre arbetsvillkor under en protestmarsch i Paris under onsdagen.