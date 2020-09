Omkring 80 aktivister ska blockera tryckeriet. Enligt Mirror har de svurit att stanna hela natten, för att försöka hindra tidningarna att nå affärer och läsare i morgon.

Tidningarna som trycks på tryckeriet är bland andra The Sun, The Times, Sunday Times, och The Daily Mail.

En talesperson för gruppen har sagt: ”Högermedia hindrar sanningen när de misslyckas förmedla storleken och hur akut krisen är och att hålla regeringar ansvariga”

