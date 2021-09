Nästan 80 procent av de svenskar som köper vegetariska produkter i dag efterfrågar ett större ekologiskt utbud, enligt en undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Naturskyddsföreningen. Samtidigt visar miljöorganisationens nya granskning att inga av de mest kända vegetariska halvfabrikaten är ekologiska.

De varumärken som granskats är Oumph, Hälsans Kök, Anamma, Dafgårds och Findus Green Cousine.

Line Gordon, professor i vetenskap för hållbar utveckling, kan inte se några direkta hinder för att ta fram ekologiska alternativ till köttsubstituten.

– Det är förvånande att det saknas på marknaden kan jag tycka, säger hon.

Organisationen KRAV som utfärdar ekomärkningar, menar att både produktion och innehåll hindrar en miljömärkning.

– Man vill ofta göra dessa produkter köttlika, vilket gör att det behövs produktionsmetoder som inte heller är förenliga med ekologiska principer. En del baljväxter förädlas utomlands, vilket försvårar, säger Anita Falkenek, vd för KRAV.

Det är vanligt att vegetariska halvfabrikat innehåller stärkelser som exempelvis metylcellulosa – ett ämne som varken i Sverige eller inom EU är tillåtet i ekologisk produktion. Anita Falkenek menar att det går att använda andra stabiliseringsmedel, som stärkelse.

– Men det är en dyrare ingrediens och processen blir då även svårare och därmed dyrare.

Vegetariskt fortfarande mer klimatsmart

Line Gordon påpekar att den mat som står för minst utsläpp inte automatiskt är bättre för den biologiska mångfalden – bevarandet av art- och växtrikedom. Matproduktion har stor påverkan på båda, menar hon.

– Ekologiskt är viktigt framför allt för biologisk mångfald. Den ser vi minskar.

När det kommer till klimatpåverkan är vegetariskt bättre än kött- och mejeriprodukter, oavsett om kosten består av halvfabrikat eller närodlade grönsaker.

– Generellt blir klimatpåverkan mindre om man övergår från animalier till vegetariska produkter. Det kan även ge effekt på biologisk mångfald i och med att det ofta används mindre mark. Då kan man spara mark som är bra för andra djur och växter. Därför kan det vara positivt för båda, säger Line Gordon.

Importerade grönsaker inte alltid klimatbov

För den som vill äta bäst ur klimatpunkt kan det vara komplext, menar Line Gordon. Importerad frukt och grönsaker är inte automatiskt dåligt.

– När grönsaker fraktas, alltså inte flygfraktas, utan via containrar och tåg, är klimatpåverkan inte jättestor på den transporten. Om man fraktar in färska varor med kort hållbarhet via flyg är det en annan sak, säger Line Gordon och fortsätter:

– Vill man stötta svenskt lantbruk så är det bra att äta närproducerat. Där finns också sociala värden som man kan lägga in.