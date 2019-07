Varningen: Värmeböljan drar in över Grönland

Värmeböljan har lett till rekordtemperaturer om 41 grader i franska Paris. Runtom i Europa kokar det av höga temperaturer och i Sverige har SMHI gått ut med klass 1 varningar om mycket höga temperaturer på flera håll.

Och nu rör sig värmen norrut.

Enligt SMHI kommer temperaturen att uppgå i mellan 12 till 15 grader på Grönland under nästa vecka. Det handlar om temperaturer som är tio till femton grader varmare än vad som är normalt i den arktiska miljön.

– Det kommer snabba på smältningen av inlandsisen, säger Martin Stendel, meteorolog vid Danmarks Meteorologiska Institut, DMI, till Sveriges Radio.

Smälter snabbar än vanligt

Smältningsperioden på Grönland pågår vanligtvis mellan juni och augusti, med en kulm i juli. Men i år har processen börjat tidigare än vanligt. Det har lett till att en ovanligt stor mängd is smält bort, rapporterar Sveriges Radio.

Smälteffekten är dessutom växande – ju mer is som smälter tidigt, desto mer is smälter längre fram. Det beror på att vit snö och is reflekterar solens strålar tillbaka ut i rymden vilket reducerar värme och håller isen kall.

För klimatet kan årets värme alltså innebära stora problem.

– Alla värmeböljor i det här området är en värmebölja för mycket. Vi har sett att isarna har smält i allt snabbare takt de senaste veckorna och det här skulle förvärra en redan dålig utveckling, säger Clare Nullis vid Meterologiska världsorganisationen till Sveriges Radio.

”Större trend”

Över tid leder smältningen av inlandsisen till höjda havsnivåer, förändrade ekosystem och global uppvärmning. När isarna och snön smälter blottläggs nämligen mörkare hav och land, vilka absorberar mer värme än ljusa ytor. Därmed riskerar temperaturen att öka ännu mer.

Enligt Clare Nullis är det de höga temperaturerna över tid som leder till störst påverkan på isarna. Årets värmebölja menar hon är en del av ett större problem.

– Det här är en del av en större trend, temperaturerna i Arktis och på Grönland är för höga, säger hon till Sveriges Radio.