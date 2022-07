För många platser i de östra delarna av Sverige kommer det bli rekordhöga temperaturer under onsdagen och framför allt torsdagen, säger föreläsaren och meteorolog Joel Mellin.

– Vissa punkter i prognosen visar nu att det finns möjligheter att rekordet slås. Då blir det 38,0 grader.

De extrema temperaturerna ser ut att komma under tidig torsdagseftermiddagen, men redan under onsdagen vittnar prognosen om 33 grader och uppåt – i stora delar av södra Sverige.

– Under tisdagen ser vi omkring 28-30 grader i västra Götaland och under onsdagen ser det ut att bli temperaturer omkring 33-34 grader.

Även Skåne kommer vara varmt, över 30 grader och tropiska nätter.

– På flera platser, bland annat i Skåne och runt kusterna kanske Vänern och Vättern, kommer det vara tropisk natt mellan onsdag och torsdag.

Tropiska nätter

Tropisk natt betyder att temperaturen under natten inte faller under 20 grader. Enligt Joel Mellin är det inte helt ovanligt att det ett par gånger per år är tropiska nätter i Sverige, men att de sällan har kommit så här tidigt på säsongen.

– De brukar komma i slutet av juli, i början av augusti.

Om värmerekord slås beror på hur snabbt den svalare luften kommer in från väst. För även om Västra Götaland och Skåne kommer att ha det riktigt varm under tisdagen så är svalare luft på ingång och beroende på hur snabbt den luften tar sig in över Sveriges östra delar är avgörande för vilka temperaturer som torsdagen kommer få.

Som prognosen ser ut nu kommer svalare luft putta undan den verkliga hettan under torsdagsnatten och under fredagen får stora delar av landet 20-25 grader.

– Vi kommer uppleva det som mycket kallare under fredagen. Temperaturer runt 25 grader i södra landet och 20 grader i norra Sverige. Inte kallt men ändå 10 grader lägre.

Sköna temperaturer i vattnet

Dock kan vattnet fortsatt förbli varmt. Det beror lite på hur vindarna blåser, säger Joel Mellin.

– Vattnet värms upp ganska fort. Om det är rätt förutsättningar för vinden så kan det värmas upp 1-2 grader under en dag. Eftersom det varit mycket varm under flera dagar så kan torsdagen och fredagen säkert bjuda på sköna badtemperaturer.

Och kanske är det läge att passa på, för till helgen är det ett lågtryck som dominerar.

– Då blir det kallare, runt 20 grader i söder och lägre i norr.

