Värmeböljorna gör reven till ”spökkoraller”

Haven kan, liksom land, drabbas av värmeböljor. Och det får konsekvenser för havens koraller.

Forskare har upptäckt att extrema temperaturhöjningar får koraller att förfalla betydligt snabbare än vad man tidigare trodde, rapporterar BBC. Enligt studien blir korallerna i Stora barriärrevet upp till 15 procent svagare efter en extremvärmebölja – vilket kan orsaka att delar av revet faktiskt går sönder. Bitar av korallerna faller av.

En av dem som har deltagit i forskningsstudien är Dr Tracy Ainsworth från University of New South Wales i Australien. Hon säger till BBC att hon och hennes forskningskolleger blev ”chockade” över hur spröda korallerna är.

– Det vi ser här är att när korallvävnaden dör ramlar den av och bryts bort från skelettet, säger Tracy Ainsworth till BBC.

Kallar dem ”spökkoraller”

Dr Laura Richardson vid havsvetenskapsavdelningen på Bangor University i Storbritannien säger till tv-kanalen att den mest betydande upptäckten i den här studien är hur snabbt revet bryts ner i samband med värmeböljor.

– Värmeböljorna orsakar nästan omedelbar död för korallerna, säger hon enligt BBC.

Enligt Laura Richardson kallar forskarna de värmeskadade korallskeletten för ”spökkoraller, eftersom det inte finns något kvar”.

Nu varnar forskare för att ett skadat barriärrev påverkar hela det marina ekosystemet. Dr Tracy Ainsworth säger till BBC att den nya studien är en stark varning för att ”saker går fel i några av reven runtom i världen”.

Den värmebölja forskarna tittade närmare på inträffade i Stora barriärrevet mellan 2016 och 2017. Studien är från University of New South Wales i Australien och släpptes under fredagen.