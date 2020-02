Minst 80 000 människor har insjuknat i coronaviruset, de allra flesta i Kina. Och där är läget nu pressat. Miljoner kineser har beordrats att stanna hemma i isolering – vilket lett till att många industrier tvingats slå av på takten. Dessutom har antalet flygresor minskat. Det har gjort koldioxidutsläppen från landet 25 procent lägre än under samma period förra året, rapporterar New York Times.

Enligt analytikern Lauri Myllyvirta, vid den finska organisationen Center for Research on Energy and Clean Air, motsvarar Kinas utsläppsminskning under de senaste tre veckorna lika mycket koldioxid som New York släpper ut under ett år, skriver tidningen.

Kan komma ett bakslag

Men den positiva klimateffekten kan ha en baksida. Enligt Li Shou, seniorpolitisk rådgivare hos asiatiska Greenpeace, kommer Kina sannolikt ta igen tappet inom industrin när landet hämtat sig från corona. Då kan klimatregleringar komma att luckras upp – till förmån för de ekonomiska målen.

– Att kontrollera utbrottet och upprätthålla ekonomisk tillväxt kommer nu att vara Kinas högsta prioritet, säger Li Shou enligt New York Times.

Expertens varning: ”Corona är något helt annat än vanlig influensa”