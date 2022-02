Torkan i västra USA den värsta på 1 200 år

Torkan inleddes vid millennieskiftet. Vattenreserverna i sydvästra USA har minskat kraftigt, jordbruket går på knäna och skogbränderna är många och stora.

Tidigare har torkan ansetts som den värsta på 500 år. Men förra årets sommar, som återigen var extrem i området och två tredjedelar av området led av extrem torka, gjorde att nya rekord slogs.

Genom att analyser trädringar har forskarna, under ledning av klimatvetaren A. Park Williams kunnat konstatera att åren 2000-2021 är den torraste 22-årsperioden sedan år 800 – vilket är så långt bak man har lyckats samla in data. Analysen visar också att klimatförändringar orsakade av människor spelar en stor roll i att den nuvarande torkan är så extrem, skriver New York Times.

– Det hade varit torka, oavsett klimatförändringar eller inte, men allvarighetsgraden hade bara varit omkring 60 procent, säger Williams.

Temperatur viktigare än nederbörd

Julie Cole, klimatforskare vid University of Michigan har inte varit inblandad i studien och säger att hon inte är överraskad över resultatet. Hon säger att studien visar att temperaturen spelar en större roll när det gäller extrem torka än vad nederbörd gör. Nederbörd kan variera både över tid och plats, men ju mer växthusgaser desto varmare blir det.

– Det gör luften mer kapabel att dra upp vatten ur marken, växterna, grödorna, skogarna... och det gör att torkan blir alltmer extrem, säger hon.

