Amazonas regnskog är en av jordens så kallade kolsänkor, en plats som tar upp koldioxid från atmosfären och binder det. Om skogen skövlas eller bränns ned frigörs i stället koldioxid och utsläppen ökar. Skulle Amazonas förvandlas till savann släpps 15-55 Gt. C (gigaton kol) ut i atmosfären, enligt en artikel från 2018 publicerad i vetenskapstidskriften PNAS. Det kan jämföras med jordens samlade utsläpp av koldioxid per år, som är cirka 10 Gt. C.

Foto: FLORIAN KOPP/IMAGEBROKER/REX / REX SHUTTERSTOCK TT NYHETSBYRÅN