Coop

Räkorna är alltid MSC-märkta (det finns även frysta, skalade räkor som år både Krav- och MSC-certifierade).

Räkor under eget varumärke fångas i Nordväst- eller Nordostatlanten och kokas och fryses ombord på trålarna. De tinas sedan delvis då de skalas och läggs sedan in i lake.

Transporteras med båt eller landfrakt till Albanien och sedan till Sverige med landfrakt.

Fångstområde, vem som är producent och i vilket land förädlingen sker framgår av förpackningarna.



Ica:

Räkorna är fiskade från hållbara bestånd i Kanada, Grönland och till viss del från Barents hav.

Räkorna är till 100 procent MSC-märkta

Den stora delen av räkorna transporterats med fryscontainer på båt direkt från det land de är fiskade i till Bulgarien. Den färdiga produkten transporteras sedan kylt via landväg från produktion till Sverige.

Produkterna är tydligt märkta på konsumentetiketten med var räkorna är förädlade samt var de är fiskade, och även MSC-märkta.



Axfood:

Räkorna är MSC-märkta och vissa även KRAV-märkta.

Räkorna kommer från Nordnorge och Grönland. Handskalas ”i Europa”.

Handskalade räkor fiskas i Nordvästatlanten, landas i Danmark, går med bil till Polen, där de skalas för hand och sedan packas och skickas med bil till lager/butiker i Sverige.

Maskinskalade Garanträkor i lake Falkenberg fångas i nordvästra Atlanten utanför Grönland, kokas och skalas på Grönland, och går sedan via Danmark för sluthantering och förpackning innan de går till lager och butiker i Sverige.

Våra maskinskalade räkor i lake Garant fiskas med svenska bågar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. De går in i svensk hamn färska, där de kokas, skalas med maskin och sedan läggs i lake, förpackas och går ut till lager och butiker.

Det står på förpackningen var de är skalade.



Lidl:

Säljer handskalade räkor under kampanj under begränsade perioder. På kampanj har vi just nu MSC-märkta Deluxe Handskalade räkor som handskalas och förpackas i Polen.

Maskinskalade räkor i sortimentet produceras i Danmark.

Har brett sortiment av MSC-märkta skaldjur.

Framgår på förpackningen att de handskalade räkorna har producerats i Polen.