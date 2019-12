Vid det geotermiska värmeverket Hellisheidi, på Island, finns en anläggning som fångar in koldioxid från atmosfären. Koldioxiden pumpas sedan ner i den porösa berggrunden, där den omvandlas till sten.

Tekniken för själva infångandet heter direct air capture, DAC. Den har vid flera tillfällen kallats för en ”koldioxid-dammsugare”.

För att Sverige och världen ska nå klimatmål om nollutsläpp, och framöver även minutsläpp, sätts stor tilltro till tekniska lösningar. Expressen har tidigare rapporterat om Sveriges hopp till tekniken för att avskilja och lagra koldioxid, CCS.

Så fungerar DAC (direct air capture) på Island: 1. Med hjälp av en fläkt sugs luften in i anläggningen. Koldioxiden ”fastnar” (adsorption) på ett särskilt filtermaterial. 2. När filtret är mättat stängs koldioxidinfångaren. 3. Temperaturen ökar till 80-100 grader. 4. Koldioxiden omvandlas till en renare form. 5. Koldioxiden kyls ned till 45 grader, samlas in och kan levereras. 6. Koldioxiden omvandlas till kolsyrat vatten (som i en stor soda stream) och pumpas ned i berggrunden. Visa mer Visa mindre

Till skillnad från DAC fångar CCS in koldioxiden i själva skorstenen vid industri och kraftvärmeverk, för att sedan transportera i väg och lagra koldioxiden i berggrunden. DAC fångar koldioxiden direkt från luften.

Nu finns också planer på en fullskalig anläggning i Norden, eventuellt i Sverige, år 2022.

– Vi har skrivit kontrakt med Carbon engineering som utvecklat tekniken och driver anläggningar i Kanada och USA. Priset för att fånga koldioxid är nu nere på intressanta nivåer. Anläggningen i Norden kommer läggas på en plats med rätt förutsättningar, bland annat tillgången till förnybar energi, säger Mikael Bergvall, vd på Nordic DAC group.

Planer på att fånga in flera tusen ton

Geologen Sandra Ósk Snæbjörnsdóttir arbetar på Hellisheidi. De nuvarande testerna sker på 800–2 000 meters djup och på mindre än två år bli koldioxiden sten.

– Vi har kapacitet för att fånga 50 ton koldioxid per år. När det kolsyrade vattnet pumpas ner i basalt berggrund tar naturliga processer över och omvandlar koldioxiden till stabila mineraler. Vi påskyndar en naturlig process där sprickor i berggrunden fylls igen.

Anläggningen på Island är ett gemensamt EU-projekt mellan schweiziska Climeworks och isländska Carbfix. Det är det enda av deras projekt som lagrar koldioxiden och därför bidrar till så kallade minusutsläpp.

Climeworks driver 14 anläggningar i Europa. I Schweiz används koldioxiden som material i tillverkningen av livsmedel och i jordbrukssektorn. I Italien används den för att producera förnybara bränslen.

Anläggningarna består av flera ”koldioxidfångare” och kan skalas upp. Den största anläggningen består av 18 infångare och har möjlighet att fånga in 900 ton koldioxid per år.

– Nu planerar vi en mycket större anläggning på Island som ska fånga in flera tusen ton koldioxid per år. Den installeras under nästa år. Vår vision är att fånga in miljontals ton koldioxid – främst för tillverkning av förnybara bränslen. Men också för att minska koldioxidhalten i atmosfären och därmed tackla klimatförändringarna, säger Anna Ahn, marknadsansvarig på Climeworks.

Tveksam till klimateffekten

Filip Johnsson, professor i energisystem på Chalmers, berättar att DAC är en teknik med både för- och nackdelar.

Fördelen när koldioxiden fångas direkt ur atmosfären är att anläggningen kan stå nära lagringsplatsen och koldioxiden slipper transporteras.

– Fördelen är också att det kan kapa utsläpp från sektorer som har svårt att nå nollutsläpp, exempelvis jordbruk- och flygsektorn.

Nackdelen är att koldioxidkoncentrationen är mycket lägre när den fångas ur luften – jämfört med CCS där den fångas ur rökgaserna. Kostnaden blir högre eftersom det går åt mer energi att driva processen än för CCS.

Han är också tveksam till klimateffekten när tekniken används för bränsletillverkning.

– Vi måste på ett kraftfullt sätt minska koldioxidhalten i atmosfären, bränner vi upp ett sådant bränsle i till exempel bilar släpper vi ut kolatomerna igen. I början kan det vara ett bra sätt för att finansiera tekniken, men det är knappast en kraftfull klimatåtgärd på sikt. Kombineras det med vätgas producerad från förnybar energi ger det ingen klimatpåverkan men heller inte minusutsläpp.

