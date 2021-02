Studie: Luftföroreningar ökar risken för infertilitet

Ofrivillig barnlöshet drabbar miljontals människor världen över och i många fall är infertiliteten svår att förklara.

Flera studier visar att luftföroreningar ökar risken för infertilitet. En nyligt publicerad studie från Kina kom fram till samma slutsats.

Qin Li, forskare på Centre for Reproductive Medicine vid Peking University Third hospital i Kina studerade vilka effekter luftföroreningar har på befolkningen. Han följde 18 000 par i i Kina och fann att de som lever i en miljö med höga nivåer av luftföroreningar hade 20 procent svårare att bli gravida under ett år.

– Vår studie visar att små partiklar från luftföroreningar är en betydande riskfaktor för infertilitet, säger Qin Li till The Guardian.

Tidigare forskning

Att luftföroreningar skadar fertiliteten är känt sedan tidigare.

– Många studier har noterat att luftföroreningar är förknippade med flertalet graviditetskomplikationer, säger Qiun Li till The Guardian.

En studie från USA visade ett samband mellan luftföroreningar och ett lågt antal befruktningsbara ägg. Ytterligare en studie från Italien hittade samma koppling mellan luftföroreningar och färre äggceller hos kvinnor.

Skadar inte bara fertiliteten

Ännu kan inte forskning ge svar på varför luftföroreningar skadar fertiliteten. Det är däremot fastställt att partiklarna kan orsaka inflammationer i kroppen, vilket i sin tur leder till att äggcellerna och spermierna tar skada.

Dessutom påverkar luftföroreningar andra aspekter av en graviditet – som för tidig födsel och låg födelsevikt.

