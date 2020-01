Kristina Son, 17, Clara Hultin, 16, och Diana Rusu Ramadan Nordqvist, 16, älskar makeup och lägger gärna tid och pengar på sitt intresse. Ingen av dem hade någon större erfarenhet av ekosmink och ekoskönhetsvård innan de fick uppdraget att utföra testet för Expressens räkning.

I testet undersöks storsäljare från några av de dominerande aktörerna: Body Shop, Weleda, Jordklok och Lapland Ecostore.

– Det känns bra om produkterna är bättre för miljön och de flesta grejerna kändes fräscha och naturliga när vi testade dem, säger Clara Hultin.

En favorit blev morotsoljan från Ekendahl som man tvättar ansiktet med.

– Den gick verkligen in i huden och täppte varken till eller gav finnar, säger Diana Rusu Ramadan Nordqvist.

Diana var även förtjust i den ekologiska tandkrämen, medan Clara inte riktigt tyckte att den kamouflerar morgonandedräkten ordentligt.

– Nästan alla ekoprodukter funkade lika bra som de skönhetsprodukter som vi är vana med och man vill ju vara klimatsmart, säger Kristina Son.

Ekoprodukter från Bodyshop. Foto: Karin Sörbring

EKOPRODUKTER FRÅN THE BODY SHOP:

Carrot cream, 50 ml, 195 kronor:

En moisturizer som kompletterar ansiktstvätten helt perfekt. Bevarar ansiktets naturliga fukt och luktar gott. Den får oss att känna oss fräscha och ett plus är att man inte behöver mycket produkt för att täcka hela ansiktet. Perfekt vardagskräm!

Betyg: (4 getingar).

Carrot wash energising face cleanser, 100 ml, 150 kronor:

En mild tvätt som ändå rengör på djupet. Den gör så att huden känns mjuk och förebygger finnar. Funkade jättebra, särkskilt tillsammans med Bodyshops Carrot cream. Konsistensen är perfekt och den doftar svagt av morot. Rekommenderas för dig som har en relativt oproblematisk hud som är torr till normal.

Betyg: (4 getingar).

Sheabutter from Ghana, 150 ml, 185 kronor:

Den här är knepig att bedöma då den kanske bäst kommer till sin rätt som en ingrediens i till exempel en hårmask eller ansiktskur snarare än som en fristående produkt. Tillsammans med komponenter som kokosolja, avokado eller annat hårbalsam funkar den utmärkt. Den ger det lilla extra till något annat, och fungerar strålande om man använder den på det sättet. En i panelen testade att smörja in håret med denna produkt och sedan skölja ur sheabuttern och det gjorde topparna lena och återfuktade. Ger bra resultat även på ögonfransar och fötter.

Betyg: (4 getingar).

Hemp heavy-duty lip care, 4,2 g, 75 kronor:

Väldigt glansig och ger läpparna en mjuk känsla. Funkar bra på väldigt torra läppar, men också på välfuktade. Den är dock lite väl kladdig vilket gör att håret gärna fastnar i läpparna, men det får man kanske räkna med om man använder läppbalsam.

Betyg: (4 getingar).

Paint in colour / Own your naturals eye shadow palette, 275 kronor:

Skuggorna är inte jättepigmenterade eller varierade. Många av dem liknar varandra väldigt mycket och man får arbeta ett tag för att de ska synas på ögat. Färgerna är fina och de metalliska är snäppet bättre än de andra. Vi gillar att paletterna gör det möjligt att ha en både dramatisk och naturlig look. Glittret faller inte av från ansiktet och skuggorna är väldigt lätta att blanda ut.

Betyg: (3 getingar).

Happy go lash mascara, 9 ml, 195 kronor:

En kolsvart mascara som får fransarna att se längre och fylligare ut. Kladdade en del och tar tid att torka, vilket kan göra att man blir lite svart under ögonen. Borsten är bra.

Betyg: (3 getingar).

Nicaraguan coffee intense awakening mask, 75 ml, 195 kronor:

Masken luktar lite chokladaktigt och är väldigt återfuktande. Efter användning är huden glansig och len, den funkar helt perfekt. Den enda nackdelen är att masken är aningen trögflytande, vilket gör att det tar lite längre tid att applicera den. Den här var mitt i prick, vi kommer att fortsätta använda den.

Betyg: (5 getingar).

Hemp hard working hand protector, 100 ml, 130 kronor (saknas på bild):

Perfekt konsistens och krämen lämnar händerna mjuka direkt. Den luktar också gott och behållaren är i perfekt storlek.

Betyg: (4 getingar).

Ekoprodukter från Weleda. Foto: Karin Sörbring

EKOPRODUKTER FRÅN WELEDA:

Skin Food multikräm, 75 ml, 84 kronor:

Krämen är lite för tjock för att användas på ansiktet eftersom det kändes som man behövde tvinga ut den över huden för den skulle blandas, men när den väl är applicerad så sjunker den in bra och snabbt. Efteråt är huden len. Vi kan se oss själva fortsätta använda den här exempelvis innan vi sminkar oss för att få en slät yta att jobba på, men kanske inte i syfte att återfukta.

Betyg: (3 getingar).

Purifying gel cleanser, 100 ml, 90 kronor:

Jättebra! Man blir inte lika torr i ansiktet efter att man har använt den. Hjälper även mot finnar och verkar fungera på röda prickar. Man behöver även inte så jättemycket produkt för att tvåla in hela ansiktet.

Betyg: (4 getingar).

Refining Lotion, 30 ml, 95 kronor:

Den fördelas lätt över ansiktet och ger ett aningen matt resultat. Den får smink att blandas bra ovanpå den eftersom ytan blir lite matt och har funkar bra för att motverka finnar.

Betyg: (4 getingar).

S.O.S Spot Treatment, 10 ml, 120 kronor:

Den här funkar snabbt och räddar vår hud ett flertal gånger. Ibland kan den svida lite när vi applicerar den, men när det gör det funkar krämen ofta som bäst. Man behöver heller inte använda mycket av produkten för att täcka alla problemområden.

Betyg: (4 getingar).

Skin Food Body Butter, 150 ml, 155 kronor:

Perfekt konsistens för snabb applicering och krämen doftar lavendel. Funkar utmärkt på torr hud och lämnar den glansig och mjuk med långvarig effekt. Den här har vi använt nästan varje kväll och kommer fortsätta med det detta då den verkligen funkar. Man känner sig som en bebis efter applicering eftersom huden blir så len.

Betyg: (5 getingar).

EXPERTENS RÅD - HÅLL UTKIK EFTER DET HÄR OM DU VILL GÖRA MEDVETNA KOSMETIKAVAL: ■ Företag med dyrare produkter kan ibland ha fler och mer avancerade kemikalier i, vilka inte alltid är säkra. ■ Välj produkter med så få ingredienser som möjligt. ■ Titta efter märkningar som Svanen, ”Bra miljöval” och EU-blomman. Även EcoCert och Natrue följer strikta regler. ■ Undvik mineraloljor (petroleum oil, parrafinium liquid etc.) ■ Se upp för produkter med mycket vatten i, eftersom de kräver mycket konserveringsmedel. ■ Var källkritisk om du handlar på nätet utanför Europa i och med att dessa sajter inte omfattas av EU:s striktare kemikalielagstiftning. Källor: Jonna Elofsson Bjesse och Medveten konsumtion. Visa mer Visa mindre

Ekoprodukter från Jordklok.se. Foto: Karin Sörbring

EKOPRODUKTER FRÅN JORDKLOK.SE:



Benecos Natural beauty mineral powder, 10 g, 95 kronor:

Pudret är ganska heltäckande och ger en matt finish. Dock blir det ganska kakigt om man använder för mycket. Vi rekommenderar att kanske använda en borste i stället för applikatorn som medföljer för att få ett mer naturligt resultat.

Betyg: (3 getingar).

Egyptian magic all purpouse skin cream, 7,5 ml, 79 kronor:

Extremt återfuktande. Den är oljig i konsistensen och till och med dagen efter känner man att den verkar. Rekommenderas som intensivkur för extremt torr hud och kanske max en gång i veckan, annars kan den kanske ge finnar då den innehåller många oljor. Den här tyckte kommer vi fortsätta att använda.

Betyg: (4 getingar).

Purobio Cosmetics eyeshadow, 2,5 g, 75 kronor:

Färgen är fin och lätt att blanda, men är inte välpigmenterad. Vi tycker om behållaren eftersom den är magnetisk och väldigt ren i stilen. Däremot kan vi tycka att det är knepigt med styckskuggor eftersom man ofta föredrar att ha ett större urval av färger på samma palett.

Betyg: (3 getingar).

Avril le crayon rouge à lèvres, 6 g, 49 kronor:

Den här ekologiska läppennan sitter kvar bra på läpparna hela dagen och har en väldigt vacker färg. Oljorna i pennan gör att läpparna känns mjuka. Det enda som drar ner betyget är att man behöver en större vässare än för vanliga sminkpennor.

Betyg: (4 getingar).

Rengöringspads av ekologisk bomullsfrotté, tiopack, 129 kronor:

Väldigt bra för dig som ofta tvättar, men mindra bra om du inte har tid med det. Det är väldigt enkelt att tvätta dem efter användning igen, men de blir lätt missfärgade och behöver ofta göras rent ordentligt.

Betyg: (3 getingar).

Purobio Lip to cheek, 5 g, 109 kronor:

Väldigt vacker färg som inte ser smulig ut på läpparna, utan ger ett naturligt intryck. Lite svår att applicera då den är relativt hård, men resultatet gör att det är värt det. Panelen tycker att det är lättare med vanligt läppstift eftersom det är enklare att fylla på med sådant under dagen, men om man har tid och inte har något emot att ta med en extra borste så är det inget problem.

Betyg: (3 getingar).

Benecos Natural beauty happy nails nagellack, 5 ml, 49 kronor:

Fina färger som sitter lagom länge. Kan dock behövas två lager för att få ett fulltäckande resultat. Det är väldigt rinnande, så man får vara försiktig så det inte kommer utanför, men det kan också vara bra för att resultatet ska bli slätt och jämt.

Betyg: (3 getingar).

Evolve Daily facial wash, 30 ml, 89 kronor (saknas på bilden):

En ansiktstvätt som rengör bra och ger huden en mjuk känsla. Man behöver väldigt lite för att tvätta allt, och förpackningen är fin. Den gör dock inte stor skillnad för ansiktet, som att ta bort finnar eller minska rodnad, utan är bättre på att bevara det du har och förebygga nya finnar och hudproblem.

Betyg: (4 getingar).

Ekoprodukter från Lapland Ecostore. Foto: Karin Sörbring

EKOPRODUKTER FRÅN LAPLAND ECOSTORE:

c/o Gerd Body shower, blueberry vanilla fudge, 275 ml, 150 kronor:

Mjuk naturlig arom. Krämen absorberas lätt i huden och lägger sig till skillnad från många andra duschkrämer inte som en bensinfilm över huden.

Betyg: (4 getingar).

c/o Gerd B2 Hair serum ulitmate hair quality, 200 ml, 398 kronor:

Första gången vi använde serumet tog vi två klickar på hårtopparna, men det gjorde så att håret klumpade ihop sig och blev svårt att reda ut. Vid andra tillfället nöjde vi oss med en klick och det räckte utmärkt. Vi tror att den här produkten passar bäst för dig som har rejält slitet eller torrt hår.

Betyg: (3 getingar)

c/o Gerd, Facial mist rose, 100 ml, 289 kronor:

Den är väldigt uppfriskande och vi känner oss återfuktade efter användning. Misten doftar underbart och är som grädde på moset väldigt vacker att titta på. För bra resultat måste man upprepa proceduren varje dag.

Betyg: (4 getingar).

c/o Gerd Clean face canola rengöring, 10 ml, 29 kronor:

Huden får en fräsch känsla. Rengöringen är mild och det första, ytliga lagret orenheter försvinner. Produkten doftar ganska neutralt och är trögflytande. Passar bäst för torr och mogen hud.

Betyg: (2 getingar).

c/o Gerd Cloudberry face serum for dry skin, 15 ml, 259 kronor:

Intensivkur eller punktbehandling när hyn behöver näring. Serumet är oljigt i konsistensen och har en bra applikator. Det luktar lite som en kryddad och kokad morot. Det tar några minuter för det att sjunka in i huden, men lämnar den väldigt fuktig efteråt. Funkar finfint någon gång i veckan, lite som en ansiktsmask.

Betyg: (4 getingar).

Ljung of Lapland, Deodorant fjällsippa, 60 ml, 149 kronor:

Doftar jättegott och torkar väldigt snabbt! Doften sitter faktiskt i uppemot tre dagar, vilket är bra. Den som har lite känsligare hud uppskattar nog den här milda deon. Håller svetten borta!

Betyg: (5 getingar).

Ljung of Lapland, Cleansing milk, 100 ml, 135 kronor:

Mycket trevlig doft. Skiljer lätt bort eyliner, ögonskugga och lim från lösögonfransar. Behaglig komposition.

Betyg: (3 getingar).

Ljung of Lapland, Ansiktsserum svartvinbär, 30 ml, 349 kronor.

Serumet ser ut som vispad äggula och doftar sötad citron. Det sjunker snabbt in i huden och lämnar den aningen glansig. Den här kommer vi fortsätta att använda då det bevarar fukt och är perfekt att använda innan man sminkar sig. Sminket fäster bra på ansiktet efteråt och blir enkelt att blanda. Serumet ger också illusionen av högre kindben tack vare lystern det ger.

Betyg: (4 getingar).

Ljung of Lapland, Ansiktscreme vitamin, 50 ml, 229 kronor:

Fuktighetsgivande dagkräm som vi älskar! Vi känner att huden mår jättebra efteråt. Huden blir också lite tajtare av produkten. Allra bäst kommer krämen till sin rätt efter att vi har använt en ansiktsmask. Förpackningen är också väldigt fin.

Betyg: (4 getingar).

Ekendahls kamomillhydrolat, 100 ml, 135 kronor:

För känslig och irriterad hy. När vi provar känns det inte alls som att man har sprutat någonting i ansiktet, produkten absorberas direkt. Perfekt när man har tagit bort makeupen och huden kan kännas torr och flammig.

Betyg: (4 getingar).

Ekendahls May chang hydrolat för normal till fet hy, 100 ml, 135 kronor:

Uppfriskande och återfuktande. Kommer ut precis lagom mycket ur sprejkorken och doftar svagt citronvatten. Vi tycker verkligen om den här – och den funkar som bäst tillsammans med morotsoljan. Kan inte hitta något negativt att säga om denna produkt.

Betyg: (4 getingar).

Ekendahls Rosenvatten för alla hudtyper, 100 ml, 145 kronor:

Naturlig, lätt att applicera. Effektiv och fuktgivande direkt.

Betyg: (3 getingar).

Ekendahls Morotsolja, 30 ml, 285 kronor:

Oljan doftar morot och har en orange ton. Den återfuktar väldigt bra och efter användning ser vår hud fantastisk ut. Trots att det är olja ger produkten inte en tillstymmelse till finnar. Morotsoljan visar resultat redan dagen efter.

Betyg: (5 getingar).

Ekendahls Läppcerat lavendel & tea tree, 7 ml, 70 kronor:

Fungerar superbra på välfuktade eller smått torra läppar, men kan inte reparera läpparna om de är helt uttorkade. Gör läpparna mjuka och skinande.

Betyg: (4 getingar).

Ben & Anna sensitive, Natural deodorant Japanese cherry blossom, 60 g, 119 kronor:

Förpackningen är väldigt vacker, men inte så praktisk då locket kan åka av och deon är svår att trycka upp lagom mycket. Själva deon är också ganska fast vilket gör att det inte kommer jättemycket när man applicerar den. Men den luktar gott och sitter större delen av dagen.

Betyg: (3 getingar).

Naturlig deo, Deodorant cream grapefrukt, 60 ml, 159 kronor:

Den här doftar gott och sitter hela dagen. Perfekt för vardagen, men håller inte tillbaka svetten vid intensivare aktiviteter eller varmt väder. Krämen känns dock lite som ett läppbalsam viket gör den svårare att applicera med fingrarna, men har man inget emot det så är den väldigt bra. Extra krångligt om man har långa naglar. Den här kommer vi dock att fortsätta använda!

Betyg: (3 getingar).

The Humble Co., Naural toothpaste charcoal with flouride, 75 ml, 42 kronor (saknas på bild):

Vegansk tandkräm med väldigt svag mintsmak. Känns effektiv mot plack, men biter inte riktigt på tuff morgonandedräkt (trots att det står att den ska vara effektiv mot just det).

Betyg: (2 getingar).

Miljövetaren Jonna Elofsson Bjesse vid Medveten konsumtion tipsar om miljövänligt smink.