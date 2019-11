Sanningen om fotot på Gretas dubbelgångare

Bilden är tagen av en svensk fotograf.

Fotot på flickan som liknar Greta Thunberg blev omskrivet över hela världen. Expressen har tidigare rapporterat om de olika konspirationsteorier som flödat sedan fotot publicerades. Det har handlat om allt från att Greta Thunberg är tidsresenär till att fotot är manipulerat med Gretas ansikte.

I ett blogginlägg med namnet Mythbuster: The Facts About Greta Thunbergs Photo Twin har biblioteket på University of Washington bemött spekulationerna.

Enligt dem är fotot äkta och taget av Erik Hegg. Han föddes i Bollnäs 1867 och emigrerade till den amerikanska delstaten Washington 1888, enligt TT. Enligt Hela Hälsingland är efternamnet taget efter orten Häggesta.

Fotot på Greta-kopian är ett av många foton tagna av Eric Hegg och är en del av bibliotekets viktiga samlingar, men också en av de största dokumentära samlingarna över Klondike-eran i regionen, kanske i landet, skriver universitetet.

”Glada att samlingen får uppmärksamhet”

I bildtexten står det: ”Tre barn använder en brunn vid en guldgruva i Dominion Creek, Yukonterritoriet, cirka 1898”.

Heggs bilder blev en del av bibliotekets specialsamlingar under 1960-talet, innan moderna register med mer detaljerad information om tidigare ägare eller vem som donerade samlingen. Det finns inte heller någon information om vilka barnen på bilden är.

Enligt universitetets uppgifter fick Erik Hegg hösten 1897 höra om guldfynden i Yukonterritoriet i Kanada och reste norrut med tusentals guldgrävare, för att senare öppna upp fotostudios i Alaska. Han fotade människor under guldruschen mellan 1897 och 1901.

Svenska Erik Hegg har fotat Greta Thunbergs dubbelgångare. Foto: WIKIMEDIA COMMONS

1898 tog Erik Hegg ett av de mest uppmärksammade fotografierna under eran på guldletare som tar sig över den snötäckta amerikansk-kanadensiska gränsen.

”Konspirationsteorier åsido, vi är glada att samlingen får uppmärksamhet eftersom den understryker den historiska betydelsen av fotona, likväl som den unika roll som biblioteket och andra arkiv spelar. Inte bara i form av förvaring, utan också i att berätta de här historierna och säkerställa tillgänglighet”, skriver Lisa Oberg, en av föreståndarna för bibliotekets specialsamlingar på University of Washington.

