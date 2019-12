Under fredagen presenteras rapporten 10 New Insights in Climate Science 2019 och delas ut till världens förhandlare på klimatmötet COP25 i Madrid.

Rapporten belyser det senaste årets forskning om klimatförändringarnas effekter och belyser politik, hälsa och ekonomi. Rapporten är skriven av de globala forskningsnätverken Future Earth och The Earth League. En av författarna är Johan Rockström, professor och chef för forskningsinstitutet Postdam Institute for Climate Impact Research.

Future Earth släppte tidigare i veckan en rapport om att utsläppen från fossila bränslen fortsätter öka – och naturgas och olja är de största bovarna.

COP25 i Madrid COP25 är FN:s årliga klimatkonferens som hålls för 25:e gången. Alla länder som skrivit under FN:s klimatkonvention samlas på mötet och förhandlar om hur klimatarbetet ska genomföras. Greta Thunberg strejkar i Madrid den 6 december. Visa mer Visa mindre

Expressen har pratat med Wendy Broadgate, verksamhetschef på Future Earth, som är på plats i Madrid och lämnar över rapporten till FN:s klimatchef Patricia Espinosa.

Anser ni som står bakom rapporten att förhandlarna har svårt att ta till sig det senaste forskningsläget eftersom ni nu sammanfattar det i en mer lättläst rapport?

– Det har presenterats mycket ny forskning i olika rapporter. Nu kompletterar vi IPCC:s specialrapporter genom att att ge beslutsfattarna en överblick av den senaste forskningen som kanske inte har nått dem ännu.

Finns det en frustration från forskare att världens ledare inte agerar på vetenskapliga rapporter?

– Forskare är oroade över klimatförändringarna som sker snabbare och är kraftigare än vi förväntat. Vi har förståelse för att politik och beteendeförändringar tar tid, men tidsfönstret för att stabilisera klimatet stängs snabbt. Miljontals människors hälsa och välmående riskeras.

Vad anser du är det viktigaste kapitlet i rapporten?

– För beslutsfattare är det det första – som visar att vi inte är på väg att nå Parisavtalet med nuvarande utveckling. Det visar på effekterna av dagens investeringar i fossil industri – där politik spelar en avgörande roll för att styra mot förnybart.

Vad hoppas ni att rapporten ska få för effekt?

– De tio punkterna är en enastående källa till information och analys – som sticker ut från det brus och den förvirring som omger stora delar av klimatdebatten. Den ger en vetenskaplig grund för att omedelbart agera för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, stabilisera klimatet och säkra hållbar utveckling.

Efter bränderna i Amazonas. Foto: VICTOR R. CAIVANO / AP TT NYHETSBYRÅN Översvämningar i Indien tvingar familjer och boskap från sina hem. Foto: ANUPAM NATH / AP TT NYHETSBYRÅN Catarina Rui i Buzi, Mozambique, kan inte odla sin majs – skörden förstörs. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM Kraftiga regnoväder drabbade Frejus i Frankrike i veckan. Foto: DANIEL COLE / AP TT NYHETSBYRÅN De svåra bränderna i Australien. Foto: DEAN LEWINS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN Wendy Broadgate, verksamhetschef på Future Earth. Foto: Jérôme Senaneuch Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

De 10 kapitlen som nu presenteras för beslutsfattarna

1. Världen är inte på rätt väg för att målen i Parisavtalet

Den fossila industrin växer – trots satsningar för att minska utsläppen genom ökad användning av förnybar energi och att vissa länder fasar ut kolkraft.

Globala ledare förbinder sig fortfarande inte till de utsläppsminskningar som krävs. Med nuvarande politik är vi inte i närheten av att nå målen i Parisavtalet.

2. Snabbare och kraftigare klimatförändringar

Nu ökar växthusgaserna i en hastighet som aldrig tidigare skådats – 66 miljoner år tillbaka i tiden. Även halterna av metangaser är rekordhöga – 257 procent högre än under förindustriell tid.

En global temperaturökning på 1,5 grader kan ske redan om tio år, 2030 och inte 2040 som IPCC tidigare beräknat.

Havsnivån stiger i rasande takt och är nu tre gånger högre än snittet för 1900-talet. Islossningen i Grönland och Antarktis är en kritisk faktor.

3. Bergen står i frontlinjen

Snö, is, permafrost och glaciärer minskar på världens berg vilket påverkar vattentillgången och ökar risken för jordskred och ras. En miljard människor globalt kan påverkas.

Klimatförändringarna påverkar också bergens ekosystem och biologiska mångfald – vilket leder till artutrotning och äventyrar bergens ekosystemtjänster.

4. Skogarna hotas

Världens skogar är en stor kolsänka som absorberar ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen som orsakas av människan. Skogsbränder startade av människor minskar kolsänkorna och klimatförändringarna förstärker i sin tur skogsbränder.

Bränderna har ökat på grund av långvarig torka i västra USA, Alaska, Kanada, Ryssland och Australien. Enorma utsläpp har observerats från förändringar i Etiopien och de tropiska delarna av västra Afrika.

5. Extremväder ”normalt” 2019

Klimatförändringarna tvingar oss att omvärdera extremväder. Det som tidigare var osannolikt och ovanligt i både intensitet och frekvens har nu börjat bli ”normalt”.

Samhällen kommer att få svårt att hinna hämta sig från en katastrof innan en ny sker.

Ihållande skyfall, värmeböljor och ovanliga vädermönster kommer att drabba regioner på olika sätt. Oavsett om vi håller temperaturökningen under 1,5 grader kommer vissa regioner att drabbas allvarligt.

6. Biologisk mångfald – jordens beskyddare i fara

Biologisk mångfald på land, korallrev och fiskpopulationer kommer att minska med 14 till 99 procent vid en till två graders ökning.

Samtidigt är biologisk mångfald grunden för att jordens ekosystemtjänster ska fungera. Biologisk mångfald är därmed planetens största beskyddare mot människans koldioxidutsläpp.

7. Mattillgång och hälsa riskerar liv

Undernäring kommer att bli den största hälsorisken i ett förändrat klimat. Det beror på försämrade förutsättningar för jordbruket, främst i Afrika och bergstrakter i Asien och Sydamerika.

Högre halter av koldioxid minskar också näringen i de flesta spannmålsgrödorna.

Matproduktionen påverkas redan i dag av klimatförändringarna, främst i tropikerna. Fiskebestånden kommer fortsätta minska.

8. De fattiga drabbas hårdast

Svåra konsekvenser väntar för hundratals miljoner människor – främst de allra fattigaste. Det kommer också försvåra utvecklingen i dessa länder ytterligare.

Fattiga människor är mest utsatta för torka, översvämningar, högre temperaturer och andra naturkatastrofer och har svårt att arbeta med anpassningsåtgärder.

9. Rättvisa och jämlikhet avgörande

Social rättvisa är viktigt för att både hantera och anpassa sig efter klimatförändringarna lokalt och globalt.

Människans förmåga att överleva klimatförändringarna hotas av brist på jämlikhet. För att klimatpolitiken ska bli framgångsrik och accepteras måste den vara rättvis.

10. Dags för en samhällsomställning

Undersökningar visar att allt fler invånare världen över är allvarligt oroade över klimatförändringarna. Massiva protester utmanar dagens socioekonomiska system.

Politiken behöver gå hand i hand med de beteendeförändringar och långsiktiga omställningar som många aktörer kräver – för att nå Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.

LÄS MER: Det här händer på COP25

Sverige har fått en ny högsta topp – sydtoppen smält 25 meter