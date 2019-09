Så påverkas ofödda barn av klimatkaoset

Studien som har gjorts vid universitetet Hasselt i Belgien har analyserat 25 moderkakor från icke rökande mammor. I varje fall som har analyserats har nanopartiklarna i vävnaden på den fetala sidan av moderkakan, där navelsträngen sitter, haft samband med den nivå av luftföroreningar som de gravida kvinnorna utsatts för.

De gravida kvinnor som bodde nära stora vägar hade ett snitt på 20 000 nanopartiklar per kubikmillimeter. Mammor som bodde längre ifrån större vägar hade ett snitt på 10 000 nanopartiklar per kubikmillimeter, skriver The Guardian.

Att partiklarna från luftföroreningar sitter just på den fetala sidan av moderkakan pekar på att ofödda barn direkt utsätts för sot som är en konsekvens av biltrafik och förbränning av fossila bränslen.

Foster extremt sårbara

Forskarna har också studerat moderkakor från missfall och har sett att partiklarna fanns redan hos tolv veckor gamla foster.

Professor Tim Nawrot som har lett studien säger till The Guardian att skador på foster kan få livslånga konsekvenser.

– Det här är den mest sårbara perioden i livet. Alla organ utvecklas. För att skydda kommande generationer, måste vi minska exponeringen.

Forskningen, som publicerats i Nature Communications, visar att partikelnivån är lågt under EU:s gränsvärden, men högre än gränsvärdena satta av World Health Organization, WHO. Enligt WHO lever 91 procent av världens befolkning i områden där luftföroreningarna är över organisationens riktlinjer.

Studerar skador på DNA

En studie från 2012 slår fast sambandet mellan luftföroreningar och den ökande andelen missfall, för tidigt födda barn och låga födelsevikter, men den nya studien föreslår att det kan vara partiklarna i sig som är anledningen och inte enbart den inflammation de kan skapa hos mamman.

Forskarna ska nu analysera om partiklarna finns i fosters blod och om de kan göra skador på DNA.