■ Ta för vana att frysa in ena hälften av 500-gramspaketet med kött direkt – eller gör gärna storkok och frys in färdiga biffar, grytor etc.

■ Börja med 20 procent volym av utfyllnaden, krydda och blanda väl. Gör ett stekprov och känn efter om det fungerar att späda mer.

■ I grytor och raguer går det att ha mer utfyllnad än i biffar och bollar.

■ Det man späder med måste vara finfördelat på rätt sätt och vara ordentligt kryddat.

■ Mycket vegomat saknar den konsistens som man är van vid som köttätare. Toppa med halloumismul, kavringskrutonger och timjanskrutonger för att få till ”krisp och fras”.

■ Ett annat gott sätt att få sälta på gröna rätter är att ugnsbaka serrano och sönderdela till ett knaprigt strössel att ha över maten.

Källa: ”Köttälskarens nästan vegetariska kokbok” av Eva och Matts Hildén, Mondial.