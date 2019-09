I New York målas hustaken vita för att reflektera extrem värme. I Jamaica hjälper smarta väderappar jordbrukare att hushålla med sitt vatten. Och i Danmark utvecklas nya vägmaterial som minskar risken för översvämning.

Över hela världen pågår olika initiativ för att hantera klimateffekterna. Nu uppmanar rapporten Adapt now: A global call for leadership on climate resilience med bland andra Ban Ki-Moon och Bill Gates i spetsen, att skala upp initiativen för att möta krisen.

– Idag påverkar klimatkrisen oräkneliga liv och mänskliga rättigheter. I slutändan hotar den människans överlevnad. Anpassning som respekterar, skyddar och uppfyller mänskliga rättigheter för alla, till att börja med de mest sårbara, är absolut nödvändigt, kommenterar Michelle Bachelet, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, rapporten i ett pressmeddelande.

Smarta klimatomställningar: Med Göteborgs vision att bli ”världens bästa stad när det regnar” skapas nu regnlekplatser och vattenrabatter. 40 miljoner användare i Karibien och Centralamerika har en app med mikrolokala väderprognoser för att hjälpa jordbrukare mot torka och oväder. Nijmegen i Nederländerna som ofta drabbats av översvämningar har nu byggt en lång kanal som tar hand om vattnet när floden svämmar över. Visa mer Visa mindre

100 miljoner människor i fattigdom

Bakom rapporten står Global Center on Adaptation och World Resources Institute. Budskapet är tydligt, utan omställning kan klimatnödläget minska tillväxten inom det globala jordbruket med nästan en tredjedel till år 2050. De 500 miljoner små jordbrukare världen över drabbas hårdast.

Människor som saknar nödvändig vattentillgång kan öka från dagens knappt fyra miljarder till fem år 2050.

Och 100 miljoner människor i utvecklingsländer kan hamna under fattigdomsgränsen år 2030.

Att snabba på omställningen är en nödvändighet för människa, miljö, men också ekonomi, slår rapporten fast. Den pekar på att en global investering på 1,8 biljoner dollar de kommande tio åren kan leda till en vinst på 7,1 biljoner dollar.

De fem områden de ser störst vinster i är tidiga varningssystem vid stormar och värmeböljor, klimatanpassad infrastruktur, förbättrat jordbruk i torra områden, globalt skydd för mangrove och investeringar för att skydda vattenresurser.

Uppmanar finansbranschen att se klimatrisker

Särskilt vikten av investeringar och utveckling av varningssystem lyfts fram. Att nås av varningar ett dygn innan en kommande storm eller värmebölja kan både spara mängder av liv och minska skadekostnaderna med nästan en tredjedel. Skador som redan i dag kostar länder stora belopp varje år.

Rapporten uppmanar nu beslutsfattare, och särskilt finansbranschen, att alltid ta med klimatrisker i de beslut som fattas.

Just frågan om klimatanpassning har varit en svår nöt i de internationella klimatförhandlingarna och är en av de stora knutarna som behöver lösas under förhandlingarna i Chile i december.

