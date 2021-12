Under julhelgen står företagen inom återvinningsbranschen inför ett hårt arbete. Utöver en stor mängd presentpapper beräknar Förpacknings- och tidningsinsamlingen få in hela 2 315 ton pappersförpackningar – en ökning med 15 procent sedan i fjol.

Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI, vill belysa vikten av att tänka på att sortera rätt när julafton är över.

– En återvunnen plastförpackning har 40 procent lägre klimatpåverkan än om den lämnas i vanliga soporna. Det gör verkligen skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson.

”Återvinning är en liten sak man kan göra för att göra stor skillnad” , säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på Förpacknings-och tidningsinsamlingen. Foto: Fotograf Angelica Söderberg / Angelica Söderberg

FTI:s bästa tips för att sortera rätt TUMREGEL: är föremålet en förpackning? Om inte ska den ofta till återvinningscentral.

Presentsnören tillhör vanliga hushållssopor.

Presentpapper går i pappersförpackningar.

Separera de lösa delarna på förpackningen innan du slänger dem i behållare. Även om delarna ska till samma behållare.

Platta ihop pappersförpackningar innan du lägger dem i behållaren.

Sortera efter det material som förpackningen består mest av rent viktmässigt. De flesta förpackningar har en symbol för sortering eller text gällande vart de ska sorteras. Om inte, kläm och känn och tänk efter innan du väljer behållare. Visa mer

Den ökade e-handeln i landet tror FTI är orsaken till den kraftiga ökningen av pappersförpackningar.

– Väldigt många paket kommer inslagna i papper, men också i emballage eller pappersförpackningar.

FTI:s arbetsplaner inför julhelgerna börjar redan på sommaren – för att kunna hantera de stora flödena som kommer in under jul. Ett problem under juletid kan bli när återvinningsstationerna får in mycket i behållarna på kort tid.

– Även om vi tömmer på vissa ställen tre gånger om dagen blir det snabbt fullt. Det kan bli mycket under julen när alla ska återvinna samtidigt.

De vanliga fallgroparna Lämna inte avfall som inte ska till återvinningen. Till exempel föremål som inte är förpackningar eller elavfall som batterier, glödlampor och lysrör. Frigolit, som följer med i många elektronikprodukter, ingår som plastförpackning. Risk finns att det sorteras i hushållsavfall annars.

• Besök återvinningsstationen under tider när inte alla andra går.

Kuvert ska ner i vanligt hushållsavfall – inte bland pappersförpackningar.



Om man är osäker när och var man ska återvinna: många kommuner har information gällande detta. På FTI kan man även se var man hittar sin närmaste återvinningsstation och när den senast tömdes. Visa mer

FTI vädjar även till allmänheten att endast lämna saker till återvinningen som hör hemma där. Granar, batterier, julgransbelysningar och pulkor är exempel på föremål som inte ska till återvinningsstationen.

Om man inte plattar till förpackningarna får mycket färre förpackningar plats i behållarna. Att köra runt med behållare med luft i sig innebär fler leveranser och mer klimatpåverkan.

Framförallt presentsnören som ligger i fel behållare och kvarlämnade batterier är ett jättebekymmer under julen, berättar Victoria Foberg Gustafsson.

Presentsnören fastnar lätt i maskinerna på återvinningscentralerna medan batterier riskerar att gå sönder och börja brinna på. Detta leder till fara på anläggningen och materialet kan förstöras och därmed inte kunna återvinnas.

”Göra stor skillnad”

Presentpapper ska nästintill alltid läggas i behållaren för pappersförpackningar. Ett tips – om man inte vet om det är plast eller papper – är att riva materialet. Om det lätt går isär är det ofta papper och om inte, så är det ofta plast.

Julen är en högtid med ökad konsumtion och energiförbrukning, säger Veronica Foberg Gustafsson.

– Återvinning är en liten sak man kan göra för att göra stor skillnad.

