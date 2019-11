Ingmar Rentzhog, grundare till klimatnätverket We don't have time, var en av de första att uppmärksamma Greta Thunberg, när hon började sin skolstrejk för klimatet utanför riksdagshuset i Stockholm. Greta var också under tre månader ungdomsrådgivare i hans stiftelse, men slutade på grund av tidsbrist och tog senare avstånd från bolaget.

Redan då spekulerades det i om Greta Thunberg mottagit pengar för sitt engagemang – påståenden som både hon och Ingmar Rentzhog har dementerat.



Expressen har tidigare rapporterat att EU vs Disinfo, en sajt skapad av EU-organet Europeiska utrikestjänsten med syftet att ”motverka rysk statspropaganda”, hävdar att det pågår en smutskastningskampanj mot Thunberg i ryska statsmedier. De citerar en artikel i ryska statstidningen Rossiyskaya Gazeta där Thunberg ska bli beskriven som ”en icke-läskunnig, fanatisk Messias”.

Nu rapporterar TV4 Nyheterna att Ingmar Renzthog och klimatrörelsen kopplats samman med en rysk desinformationskampanj.

Det började med att EU-parlamentarikern Jörg Meuthen från högerpopulistiska Alternative für Deutschland efterfrågade en genomlysning av Fridays for Future hos EU-kommissionen. Det skedde efter Greta Thunbergs tal på FN:s klimattoppmöte i slutet av september.

Jörg Meuthen vill att kommissionen undersöker klimatrörelsens, med Greta Thunberg i spetsen, koppling till så kallade hybridhot – påverkanskampanjer och påtryckningsmedel.

”Kampanjer (som Fridays for future och Greenpeace aktioner...) styrs professionellt och har signifikanta finansieringskällor”, skriver Meuthen.

EU-politikern antyder finansiering med ryska pengar

I sin förfrågan nämner EU-politikern att We don't have time, grundad av Ingmar Renzthog, står bakom skolstrejkerna för klimatet.

– Det är klart att det inte är en slump att man lämnar in den här motionen nu. Spekulationerna och hoten kommer när klimatfrågan får mer uppmärksamhet, i samband med klimattoppmöten och de globala klimatdemonstrationerna, säger Ingmar Renzthog.

Enligt TV4 har Meuthen antytt att Ingmar Rentzhog finansierar Greta Thunberg med ryska pengar. Detta plockades snabbt upp av rysk tv och rysktalande medier. En desinformationskampanj enligt Rentzhog.



Rysslandsexperten och före detta Moskvakorrespondenten Malcolm Dixelius har tidigare sagt till Expressen att det finns en skeptisk inställning till miljörörelsen i Ryssland.

– Det finns en djup oro att för att den unga generationen i Ryssland ska smittas av Gretas protest, säger Rysslandskännaren Malcolm Dixelius

Rentzhog berättar för Expressen att spekulationerna om att han skriver Greta Thunbergs tal och sociala medier-inlägg, hatet och hoten blossade upp redan i december 2018.

– Från ingenstans kom en mängd skriverier och hot i sociala medier men också dataintrångsförsök. Det kom chockerande snabbt, pågick i två veckor och försvann lika fort. Tajmingen är att detta händer när We don't have time samlar in kapital – vi gjorde det då och vi gör det nu.

”Vi behöver prata om hot och hat”

Renzthog tycker att utvecklingen är oroande – inte minst på sociala medier.

– Jag tror att det är helt livsfarligt att vi i dag inte kan prata fritt om frågor och lita på information och institutioner. Sociala medier har en enorm makt och att de klassar klimatfrågan som politisk och inte vetenskaplig är absurt, säger han.

Även Greta Thunberg har riktat stark kritik mot Facebook och jättens ansvar för vad som tillåts spridas.

”Att tillåta hatfullt språk, avsaknaden av faktakontroll och så klart problemet med att tumma på demokratin... är bland många, många andra saker väldigt upprörande. De konstanta lögnerna och konspirationsteorier om mig, och oräkneliga andra så klart, leder till hat, dödshot, och slutligen våld”, skrev hon i ett kritiskt inlägg.



Facebooks vd Mark Zuckerberg har också blivit grillad i den amerikanska kongressen för hur de arbetar med bland annat desinformation och politisk annonsering.

Ingmar Renzthog är förvånad över att så få pratar om sina upplevelser av hat och hot.

– Jag har förstått att det är vanligt när man jobbar med internationella frågor – och klimatfrågan i allra högsta grad. Vi behöver så klart prata om det, fler behöver träda fram och berättas vad de utsätts för. Klimatkrisen är mänsklighetens största risk, vi kan inte backa.

