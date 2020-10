Raketutsläpp hotar djur – stränder fylls med kadaver

Kamtjatka är en halvö i nordöstra Ryssland, känd bland naturälskare för sin spektakulära natur och många vulkaner. Men den senaste tiden har oroande rapporter inkommit från surfare som fått problem med ögonen efter kontakt med vattnet, och döda havsdjur som spolats upp på stränderna.

Enligt Kamtjatkas guvernör, Vladimir Solodov, har man upptäckt föroreningar i havet utanför halvön.

Nu fruktar experter att det kan röra sig om läckt raketbränsle från två havsnära militärbaser. Under tisdagen kommer inspektioner av anläggningarna genomföras.

– Det kommer genomföras inspektioner av två nyckeltestanläggningar som oroar, säger guvernören enligt The Guardian.

På Instagram skriver han vidare att han vill se en transparent utredning av det förmodade utsläppet.

Anläggning för att gräva ner kemikalier

Radygino, en av de två anläggningarna som kommer kontrolleras under tisdagen, ligger 10 kilometer från havet. Där genomförde militären övningar så sent som i augusti. Den andra militärbasen, Kozelsky, har tidigare använts för gräva ner giftiga kemikalier, rapporterar The Guardian.

Vladimir Burkanov är en rysk biolog inriktad på sälar. Enligt honom kan det röra sig om gamla anläggningar där raketbränsle förvarats, som helt enkelt har rostat.

Greenpeace Ryssland uppger att de har kontaktat ryska militären, statsekologer och åklagare och krävt en fullständig utredning av det misstänkta utsläppet.

