FULLSTÄNDIGT NAMN: Michael Kjell Henry Tjernström.

ÅLDER: 64.

YRKE: Professor i gränsskiktsmeteorologi (gränsskiktet är det cirka 100- 1000 meter tunna lager av luft allra närmast jordens yta).

BOR: Hus i Uppsala.

FAMILJ: Hustrun Gunilla Svensson, 53, professor i meteorologi. Barnen Martin, 40, Linnea, 35, och Johanna, 19.

FÖDD OCH UPPVUXEN: Som ensambarn i Solna.

MAMMA VAR: Sally Tjernström, barnsköterska, avled i fjol, 86 år gammal.

PAPPA ÄR: Kjell Tjernström, pensionerad lagerchef/typograf/pastor, 91.

UTBILDNING: Grundutbildning inom Försvaret/Stockholms universitet. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet (1988). Postdoktor (1988-1990).

KARRIÄR I URVAL: Jobbade under studietiden som frilansfotograf. Officer i flygvapnet (1980-1994). Professor, först på Uppsala universitet sedan maj 2000 och sedan Stockholms universitet från 2002. Gästforskare vid California Institute of Technology i Pasadena, USA, SMHI i Norrköping och University of Colorado och National Center for Atmospheric Research, bägge i Boulder, USA. Styrelseledamot i Bolin Center for Climate Research (2012-15).

AKTUELL: Sommarpratade 11 augusti i P1. Medverkar i ett forskningsprojekt där en tysk isbrytare ska frysas in i Arktis och få driva till september nästa år.