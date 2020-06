Engångsartiklarna i plast var på väg bort i många delar av världen.

Men nu har de kommit tillbaka – i form av allt från ansiktsmasker, visir och handskar till engångsförkläden och inplastad mat, rapporterar AFP.

Orsaken är den globala coronakrisen.

”Skillnaden mellan liv och död”

Enligt nyhetsbyrån har branschen varit snabb med att peka på plastens mångsidighet.

I Frankrike har det exempelvis hävdats att ”utan engångsplast kommer du inte kunna slå in din mat för att skydda den mot bakterier”. Och i USA har lobbygruppen Plastics Industry Associatio begärt att deras verksamhet ska betraktas som ”nödvändig” under pandemin.

– Engångsartiklar i plast kan bokstavligt talat vara skillnaden mellan liv och död, säger organisationens chef Tony Radoszewski, enligt AFP.

Han hänvisar bland annat till att respiratorer har komponenter som är gjorda av engångsplast. Han säger också att ”sanitära och smidiga” plastpåsar i mataffären skyddar anställda ”från vad som än döljer sig på återanvändbara påsar”.

WWF varnar

Plast är dock ingen garanti för skydd. Enligt WHO är det till exempel mer effektivt att tvätta händerna än att bära handskar.

Enligt en studie som har publicerats i tidskriften The New England Journal of Medicine kan coronaviruset överleva på plast i upp till tre dagar, skriver AFP.

Raphael Guastavi vid Frankrikes miljö- och energimyndighet Ademe säger till nyhetsbyrån att det inte finns något bättre än engångsplast inom vården. Men, tillägger han:

För konsumenter är inte återanvändbara förpackningar ett problem. Den som hävdar annorlunda håller bara på med lobbying, enligt Guastavi.

Världsnaturfonden WWF har varnat för en ändrad inställning till plast.

