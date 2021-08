Ödesrapporten släpps – tung varning väntas

Det är åtta år sedan IPCC publicerade sin senaste stora delrapport. Under måndagen är det dags igen, och många forskare förutspår mörka besked.

– IPCC kommer att bekräfta att vi befinner oss i krisläge. Nu behöver politiken agera efter det, säger klimatexperten Johan Rockström till Dagens Nyheter.

IPCC utför inte egen forskning utan rapporten är en sammanställning av 14 00 vetenskapliga artiklar om klimatet utförd av hundratals klimatforskare. Rapporten väntas visa att extremvädret blir värre på grund av människan. Då är inte årets extremväder med i rapporten.

– Vi har mycket starkare bevis nu på att många extrema händelser inte hade varit så extrema eller lika sannolika utan mänskligt orsakad uppvärmning, säger Kimberly Nicholas, klimatforskare vid Lunds universitet som har arbetat med tidigare IPCC-rapporter, till DN.

Om tre månader ska världens beslutsfattare mötas för ett klimatmöte i Glasgow , och rapporten beskrivs av klimatforskaren Michael Mann som den sista som kan göra skillnad för att nå Parisavtalets mål om enbart 1,5 graders temperaturökning.

– Klimatförändringens effekter är inte längre subtila. Vi ser dem inträffa i realtid i form av dessa extrema väderkatastrofer som saknar motstycke, säger Mann till The Guardian.

Extremväder kan bli vanligare

De senaste månaderna har präglats av extremväder i form av värmeböljor, bränder och översvämningar. Nu varnar forskarna om att dessa väderfenomen kan komma att bli vanligare om utsläppen fortsätter att öka.

– Det vi måste komma ihåg är att alla vi alla bor på platser som har byggts upp under decennier och århundraden för klara av ett visst klimat. Det riktigt, riktigt skrämmande är att varje prestation i varje mänskligt samhälle på jorden skedde under ett klimat som inte längre existerar, säger Simon Lewis, professor i global förändring, till The Guardian.

Forskaren Richard Betts säger till tidningen att vi nu måste leva med vad vi har gjort mot klimatet, och att vi är hopplöst oförberedda på att hantera allt svårare extremväder trots att de har förutspåtts i årtionden.

Framsteg för forskningen

Sedan den senaste stora sammanställningen från IPCC har mycket hänt när det kommer till klimatförändringarna och forskningen om dem.

– Det har publicerats enormt mycket forskning under de sju-åtta år som har gått sedan dess, så det här är en guldgruva av kunskap som kommer, säger Pelle Boberg till TT.

I rapporten väntas dystra besked när det kommer till koldioxidbudgeten, hur mycket koldioxid som kan släppas ut innan målet om endast 1,5 graders uppvärmning överstigs.

Redan 2018 skrev IPCC i en särskild rapport att världen bara kunde släppa ut ytterligare 420 miljarder ton koldioxid för att ha ens 67 procents chans att klara uppvärmningsmålet.

På de tre år som gått har dock en tredjedel av den så kallade koldioxidbudgeten gått åt, skriver DN.

