Nytt larm: Smält is från Antarktis har sexdubblats

Mellan 1979 och 1989 smälte Antarktis glaciärer med cirka 40 miljarder ton per år.

Eskalerande issmältning sedan 2009

Från och med 2009 har issmältningen ökat till 252 miljarder ton per år, rapporterar Washington Post, som hänvisar till en forskarrapport som i måndags publicerades i ansedda skriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Jag vill inte vara en alarmist, säger Eric Rignot, forskare i jordsystem vid University of California och Nasa till Washington Post.

Men han anser att issmältningen vid Östra Antarktis, med platsens största istäcke, förtjänar mer djupgående studier.

Forskaren: "En orsak till oro"

Rönen innebär att issmältningen har sexdubblats de senaste 40 åren.

Rent konkret innebär 360 miljarder ton smält is en global höjning av havsnivån med en millimeter.

– Ställena som genomgår förändringar på Antarktis är inte begränsade till ett bara ett par platser. De verkar vara mer utbredda än vad vi trott. Det verkar, för mig, vara en orsak till oro, säger Eric Rignot.

Havsnivåerna kan höjas och slå ut öriken

Forskare har tidigare uppskattat en den globala havsnivån riskerar att höjas med en meter fram till 2100 om det inte tas krafttag för att minska kolutsläppen i världen.

De senaste åren har så har issmältningen från Antarktis orsakat en oro om ett ännu värre scenario.

Om skräckprognoserna blir verklighet innebär det att öriken skulle översvämmas, och hota både djurliv och tillgången på färskvatten, enligt Washington Post, som anger att om hela Antarktis is smälte skulle det innebära en höjning av de globala havsnivåerna med 57,2 meter.