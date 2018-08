Nya klimatlarmet: Då kan jorden bli obeboelig

Sommarens extremhetta kan ha sin grund i klimatförändringar, enligt forskare. Med en grads uppvärmning har vi nått den varmaste medeltemperaturen sedan istiden. När isarna i Arktis smälter snabbare förändras jetströmmen, de kraftiga luftströmmar som finns kilometer upp i atmosfären där varm luft från ekvatorn möter kall luft från Arktis. Detta leder till att den försvagas och skapar fastlåsta vädersystem – som långvariga värmeböljor.

Nu visar en ny studie att den globala uppvärmningen kan göra jorden obeboelig om den når två grader, skriver SVT Nyheter. Johan Rockström, professor i miljövetenskap och en av studiens författare, menar att sommaren 2018 är ett tecken på att det börjat ske.

Om jorden blir för varm riskerar man en dominoeffekt som drar i gång ett flertal andra klimatförändringar:

Medeltemperaturen kan stiga uppemot 4-5 grader.

Polarisen skulle smälta.

Havsytan stiga med 50 meter.

Detta skulle leda till att stora regioner blir obeboeliga.

– Det är mänsklighetens mardröm om planeten går från att vara vår bästa vän till att bli en fiende, det vill säga att gå från att dämpa den globala uppvärmningen som i dag till att själv bidra till utsläpp av växthusgaser, säger Johan Rockström till SVT Nyheter.

LÄS ÄVEN: Ny högsta punkt i Sverige – efter rekordvärme i juli

”En väckarklocka”

Om världen inte lyckas leva upp till Parisavtalet, där målet är en uppvärmning på runt två grader, är riskerna för jorden stora, enligt studien som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

– Det finns indikationer på att vi människor riskerar att destabilisera hela planeten, säger Johan Rockström till SVT Nyheter.

I ett inslag i SVT:s Aktuellt menar han att det finns skäl att vara orolig. Trots framsteg i näringslivet i och teknologin måste Sverige gå före i klimatomställningen.

– Låt oss ta den här sommaren som en väckarklocka att investera i vår framtid, säger Johan Rockström.

LÄS ÄVEN: Expressens alla nyheter om klimatet