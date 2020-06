Ny forskning: Sydpolen blir allt varmare

Forskare varnar för att temperaturen på Sydpolen – planetens mest isolerade plats – ökar oroväckande snabbt.

Temperaturen har stigit med 0,6 grader per årtionde de senaste 30 åren, uppger en forskargrupp i en färsk studie publicerad i Nature Climate Change, skriver New York Times. Genomsnittet globalt är 0,2 grader per årtionde.

Längs Antarktis kuster smälter isen och havsnivån stiger. Men sydpolen är inte i farozonen för att smälta. Årsmedeltemperaturen är fortfarande runt minus 50 grader.

Delvis orsakat av människan

Genom väderanalys och klimatmodeller kan forskarna konstatera att uppvärmningen beror på förändringar i den atmosfäriska cirkulationen i den tropiska västra delen av Stilla havet – hundratals mil bort.

Förändringarna tros delvis vara människans fel.

Mycket av de extrema temperaturväxlingarna kan kopplas till naturliga klimatförändringar, vilket i sin tur kan maskera mänsklig påverkan i form av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser, enligt forskarna.

– Det är väldigt, väldigt osannolikt att få en så här stark uppvärmning utan en ökning av växthusgaser, säger Kyle Clem, huvudförfattare till studien och postdoktor vid Victoria University i Wellington på Nya Zeeland, till New York Times.

Kan kallna igen

Forskningsstationen Amundsen–Scott-basen byggdes på Sydpolen 1956 och sedan 1957 har temperaturen registrerats.

Länge var temperaturen stabil eller sjunkande. Men i slutet av 1900-talet bröts trenden till följd av varmare havstemperaturer och vindar.

Två forskare vid University of Colorado förklarar för New York Times att Sydpolen troligtvis kommer att kallna igen i takt med att temperaturen i Stilla havet sjunker naturligt. Men inte lika mycket som den hade gjort utan de klimatförändringar som människan orsakar.

