Nu reser Greta hem till Sverige – via Italien

”Jag visste inte hur och när jag skulle komma hem”, förklarade Greta Thunberg nyligen i en intervju med Dagens Nyheter, om äventyret på andra sidan Atlanten.

I mitten av augusti satte den 16-åriga klimataktivisten segel mot USA, och med klimattoppmötet i Chile som slutmål. När mötet med kort varsel flyttades till Madrid blev Greta Thunberg – som inte flyger av klimatskäl – tvungen att segla tillbaka i november.

Trots stor osäkerhet hann hon tillbaka i tid. Under en presskonferens i Portugals hamn berättade 16-åringen vad som väntade efter COP25.

– Efter Madrid ska jag åka hem och fira jul, sa Greta Thunberg.

Greta Thunberg längtar till sin syster

Hemma i Stockholm väntar Gretas 14-åriga syster Beata och mamma Malena Ernman. Pappa Svante Thunberg har varit med sin dotter under resan.

För Expressen berättade Greta tidigare i höst att hon saknade ”allt” med Sverige – och att hatet mot henne även drabbade lillasystern.

– Alla människor där. Min familj. Min syster, som har det väldigt svårt just nu. Alla de här hatarna går inte bara på mig utan de går på henne. Det är jobbigt att ens syster mår dåligt. Och så saknar jag skolan faktiskt, sa Greta Thunberg.

Utsågs till ”Person of the year” av Time Magazine

Under onsdagen talade hon inför världsledarna på klimatmötet – och tilldelades den prestigefyllda utmärkelsen ”Person of the year” av Time Magazine samma dag.

Nu är siktet inställt på Sverige. Men först tar Greta Thunberg en sväng förbi staden Turin i norra Italien.

”På fredag den 13:e ser jag fram emot att ansluta till klimatstrejken i Turin, Italien, på min resa tillbaka hem! Ses på Piazza Castello, Turin 15.00!” skriver hon på Instagram.

Klimatmötet COP25 i Madrid avslutas på fredagen. I sitt tal sågade Greta Thunberg alla löften om klimatneutralitet och nollutsläpp i framtiden – eftersom hon anser att ledarna vägrar ta ansvar här och nu.

– Det är inte ledande – det är vilseledande. De flesta av åtagandena inkluderar inte flyget, sjöfart, import och export av varor eller konsumtion. De inkluderar däremot möjligheten att länder förflyttar sina utsläpp någon annanstans, sa klimataktivisten.

