EU:s klimatpaket får hård kritik: ”För svaga mål”

Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) sa inför presentationen av den gröna given att hon hoppas att kommissionen är modig nog att lägga ett väldigt ambitiöst förslag. Men också ett förslag med tydliga hållpunkter så att ambitionerna kan höjas eftersom.

– År 2050 behöver vi vara koldioxidneutrala. Det är absolut nödvändigt om vi ens ska låtsas att vi ska klara Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till nära 1,5 grader, säger Isabella Lövin i Ditv.

Förhoppningen är också att EU ska få med sig alla länder i klimatarbetet. Polen, Tjeckien och Ungern har ställt sig emot det långsiktiga målet om att EU ska bli koldioxidneutrala till 2050.

– De vill ha försäkringar om att finns finansiellt stöd för kolberoende ekonomier så att de kan göra en så kallad ”rättvis omställning”. Och att de tusentals som är sysselsatta i kolindustrin ska ges nya arbetstillfällen.

Missar målen i Parisavtalet

Efter att utkastet till EU:s gröna giv läckt ut skrev bland andra Climate Action Network Europe, CAN, att EU:s klimatmål till 2030 skulle öka, men först i oktober 2020 – vilket de anser är alldeles för sent. Det innebär också att EU missar Pariavtalets deadline för högre mål under 2020.

Miljöpartiet känner oro för att avgörande bitar saknas för att EU ska leva upp till Parisavtalet. De anser att att det saknas konkreta förbättringar från tidigare beslut av kommissionen.

Enligt Miljöpartiet är utsläppsmålen som diskuteras en minskning på 50-55 procent till 2030. För att ligga i linje med Parisavtalets mål krävs en minskning på minst 65-70 procent.

Budgeten för klimatsatsningarna är inte heller tänkt att öka jämfört med den tidigare kommissionens förslag. Och medlemsländernas subventioner till fossila bränslen överstiger EU:s klimatbudget. De anser också att det saknas en plan för att fasa ut dessa subventioner.

När nya EU-kommissionen presenterades tidigare i höstas