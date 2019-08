Naturliga krafter styr Dorians framfart

Under tidig tisdag morgon förväntas den värsta orkanen på tjugo år slå mot USA:s sydöstra kust skriver The New York Times.

Vindstyrkan i orkanen Dorian förväntas då nå upp till 58 meter per sekund skriver National Geographic.

Men enligt flera experter kan orkanen inte kopplas till klimatförändringarna.

– Det är inte troligt att de stigande havsnivåerna har påverkat stormvågorna, säger Jayantha Obeysekera, ordförande vid Sea Level Solutions Center i Florida, till nyhetskanalen.