Ministern KU-anmäls av MP: ”Uppseendeväckande”

Miljöpartiet fortsätter offensiven mot sina gamla regeringskamrater. Sedan partiet lämnade regeringen har de skrivit kritiska debattartiklar mot Socialdemokraterna och röstat emot dem i voteringar.

– Vi kommer nu att vara ett oppositionsparti och har i uppgift att granska regeringen. Vi vill vara konstruktiva och driva vår politik men vi kommer också att ställa regeringen till svars för det de gör, säger Ling.

Hallberg: ”Ord mot ord”

Nu anmäler han utrikeshandelsminister Anna Hallberg till konstitutionsutskottet för ett uttalande hon gjorde i somras. På en presskonferens den 29 juli kommenterade hon det faktum att Mark- och miljööverdomstolen underkänt Cementas tillståndsansökan för kalkbrytning, vilket kunde ha lett till akut cementbrist i hela Sverige. Domstolen ansåg att bolagets miljökonsekvensbeskrivning hade så allvarliga brister att den inte ens kunde ligga till grund för prövning, något Cementa inte höll med om. ”Ord står mot ord”, svarade Hallberg på en fråga om vems fel det var att situationen uppstått, ett svar som fått Rasmus Ling att reagera.

– Ett statsråd kan inte uttrycka sig på det sättet om en domstol i Sverige, som om deras utlåtande är ett bland många. Det är att undergräva domstolen, statsråd bör inte heller inte ge sig in i den typen av frågor.

Varför anmälde du inte detta när det hände?

– Jag blev upprörd och trodde att någon skulle vilja granska detta för det var så pass olämpligt. Själv knöt jag näven i fickan eftersom vi satt i samma regering.

Anmälan lämnas in under onsdagen och granskningen av Hallbergs uttalande kommer att ske i KU under våren.

