Miljoner småfåglar dödas under olivskörden varje år

Varje år söker enorma mängder fåglar från centrala och norra Europa skydd i Medelhavsområdet under vintermånaderna. Under nätterna vilar de bland annat i olivbuskar på de stora odlingarna.

Problemet är att vintermånaderna sammanfaller med skördeperioden, som pågår mellan oktober och januari. När maskinerna skördar oliverna blir småfåglarna överraskade och desorienterade – och sugs in i maskinerna ”i katastrofala mängder”.

Forskarnas skarpa varning

Nu varnar forskare för att det kan finnas så många som hundra döda fåglar i varje flak där de nyskördade oliverna hamnar.

I spanska Andalusien dödas varje vinter 2,6 miljoner fåglar av skördemaskinerna. Typiska nordeuropeiska fåglar som rödhakar, grönfinkar och ärlor hör till de arter som dödas i störst omfattning.

I Portugal beräknas 96 000 fåglar dö på olivodlingarna varje vinter. I Frankrike och Italien används samma skördeteknik, men i dessa länder saknas siffror på hur många fåglar som dör.

”Blir förvirrade av de starka ljusen”

– Om maskinerna används på dagen kan fåglarna se dem och fly i tid, säger Vanessa Mata, forskare på ett portugisiskt center för biologisk mångfald, till Independent.

– Men på natten blir de förvirrade av de starka ljusen, vilket gör att de sugs in av traktorerna och dör.

Anledningen till att man skördar på natten är att den svala temperaturen bidrar till att bevara olivernas smak, enligt en rapport som publicerats i magasinet Nature.

Martin Harper på den brittiska organisationen Royal Society for the Protection of Birds är orolig:

– Antalet fåglar på landsbygden i Europa har sjunkit med 55 procent under de senaste tre decennierna. Det här är ytterligare ett chockerande exempel på hur modernt jordbruk påverkar våra fågelpopulationer, säger han till Independent.

Myndigheter i Andalusien har rekommenderat jordbrukare att sluta använda sig av tekniken – men enligt experter krävs ny lagstiftning om den årliga massakern ska kunna undvikas.

