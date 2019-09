Under måndagen samlas världens ledare i New York för FN:s klimattoppmöte där medlemsländerna förväntas avge nya klimatlöften för att det globala Parisavtalet ska kunna genomföras.

Från Sverige deltar bland andra statsminister Stefan Löfven (S) samt vice statsminister och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Lövin säger i en intervju med Expressen i FN-högkvarteret på Manhattan under lördagen att klimatarbetet har kommit till ett kritiskt läge och att det nu är dags att sluta diskutera vilka länder som har mest ansvar.

– Nu handlar det om att genomföra Parisavtalet och hur ska vi komma till nollutsläpp i mitten av det här århundradet. Det måste vi göra om vi ska klara 1,5-gradersmålet och inte lämna efter oss en värld och planet till Greta och våra barn och ungdomar där vi får enorma problem med mat, vatten, och väderkatastrofer, säger hon.

”Kapplöpning”

FN:s generalsekreterare sa inför mötet att man är på väg att förlora kampen mot klimatförändringarna. Delar du den bilden?

– Det är ju en kapplöpning. Det som är viktigt vid det här mötet är att alla investeringar som görs från och med nu måste vara hållbara. Vi har inte råd att investera i gammal teknik, som kräver kol, olja och fossil gas. Utan vi måste se till att alla nya investeringar blir hållbara.

FN:s generalsekretare Antonio Guterres förklarade tidigare i veckan vid en presskonferens inför klimattoppmötet att han förväntar sig att medlemsländerna presenterar en rad meningsfulla åtgärder för att minska utsläppen.

Enligt Isabella Lövin har Sverige konkreta löften att komma med ekonomiskt – men hon pekar också på samarbetet mellan Sverige och Indien som syftar till att hjälpa tunga globala industrier att få ner utsläppen.

– Dels är vi en stor givare till utvecklingsländerna och det har vi kunnat berätta om, att vi kraftigt ökar vår klimatfinansiering till fattiga länder i den gröna klimatfonden. Sedan handlar det om att vi ska skapa samarbeten och stödja både industrier och länder i deras omställning med att hitta ny teknologi och forskning som gör att vi kan göra den här omställningen tillräckligt snabbt, säger Lövin.

Vilka medlemsländer ser du som ett orosmoment?

– Vi känner alla till att USA ska lämna Parisavtalet, Brasilien visar inte stort intresse heller för att stanna kvar i avtalet. Vi måste jobba med aktörer inom de här länderna som fortfarande ser att det här är viktigt och att man har stora fördelar med att fortsätta jobba mot fossilfrihet och vi får hålla takten uppe genom att jobba med dem som är villiga.

Bara dagar inför klimattoppmötet samlades miljoner människor över hela världen i gemensamma demonstrationer för klimatet. Bara i New York deltog enligt amerikanska medier 250 000 människor i protesterna, som avrundades med att den svenska klimataktivisten Greta Thunberg höll tal i Battery Park på södra Manhattan. Under lördagen talade hon även under ett panelsamtal i FN-skrapan, då både Stefan Löfven och Isabella Lövin fanns bland åhörarna.

De hälsade på den svenska klimataktivisten, men enligt Lövins medarbetare har inget möte planerats med Greta Thunberg under dagarna i New York.

”Ändrat dynamiken”

Vad tycker du om det Greta Thunberg gör?

– Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är precis vad alla säger, som jobbar inom FN och som följt frågorna länge. Det här har verkligen ändrat dynamiken i klimatfrågan. När dina barn och dina barns vänner och dina barnbarn står på gatorna och säger att vi accepterar inte att ni förstör vår framtid och alla generationers framtid för att några få ska tjäna pengar här och nu. Det är ett väldigt kraftfullt budskap.

Många skolelever i hela världen strejkade för klimatet under fredagen i stället för att gå i skolan. Hur ser du på det?

– Det är djupt beklagligt att de ska behöva göra det, att det ska gå så långt att de känner att de får offra sin utbildning för att visa vuxenvärlden att det de gör är fel. Det är svårt att säga till barnen när de gör det här valet att de gör fel för att de inte går till skolan, när de kan se att det de lär sig i skolan använder inte vuxna i sitt beslutsfattande.

Det finns en ny app som gör att du får mejl när elever anmäler frånvaro för att delta i strejkerna. Vad tänker du om det?

– Jag kan säga att det är väldigt svårt att hitta i min mejlbox just nu. Jag respekterar att man vill använda sig utav det, men det kanske inte är det bästa sättet om man vill ha en effektiv klimatminister, säger Lövin och fortsätter:

– Det är bra att skicka budskap, men jag vet många andra människor i svensk politik som har ansvarsfulla positioner som lite mer än jag skulle behöva den påminnelsen dagligen. Att barnen är där och ser och kräver någonting av oss.