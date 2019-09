”Mitt budskap är att vi har ögonen på er.

Allt det här är fel. Jag borde inte vara här uppe. Jag borde vara i skolan på andra sidan havet. Ändå kommer ni till oss ungdomar för hopp. Hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord. Ändå är jag en av de lyckliga. Folk lider. Folk dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av ett massutdöende – och allt ni kan prata om är pengar och sagoberättelser om ständig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni?

I över 30 år har vetenskapen varit kristallklar. Hur vågar ni fortsätta titta bort? Ni kommer hit och säger att ni gör tillräckligt, medan politiken och lösningarna som behövs inte fortfarande är någonstans i närheten av vad som krävs.

Ni säger att ni hör oss och att ni förstår allvaret. Men oavsett hur ledsen och arg jag är kan jag inte tro på det. För om ni verkligen förstod situationen och ändå struntade i att agera, skulle ni vara onda. Och jag vägrar tro att ni är det.

Den populära idén om att halvera våra utsläpp inom 10 år ger oss bara en femtio procents chans att klara att hålla uppvärmningen under 1,5 grader och risken för att sätta i gång oåterkalleliga kedjereaktioner bortom mänsklig kontroll.

Greta Thunberg i FN – hela talet

Femtio procent kanske duger för er. Men de siffrorna räknar inte med ”tipping points”, de flesta ”feedback loops” och ytterligare uppvärmning dolda av giftiga luftföroreningar, samt alla aspekter om jämlikhet och klimaträttvisa. De förlitar sig också på att min generation ska fånga upp hundratals miljarder ton av era koldioxidutsläpp från luften med teknologi som knappt existerar. En femtio procents risk duger helt enkelt inte för oss – vi som måste leva med konsekvenserna.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC hade världen 420 gigaton koldioxid kvar att släppa ut 1 januari 2018 för att ha 67 procents chans att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. I dag är den siffran redan under 350 gigaton. Hur vågar ni låtsas som att det här kommer lösas med ”business as usual” och några tekniska framsteg. Med dagens utsläppsnivåer är vår koldioxidbudget helt slut inom åtta och ett halvt år.

Inga planer som presenteras här i dag kommer ligga i linje med det. För dessa siffror är för obekväma för er. Ni är fortfarande inte tillräckligt mogna för att säga som det är.

Ni sviker oss. Men unga i dag har börjat förstå ert svek. Alla framtida generationers ögon är på er. Om ni sviker oss kommer vi aldrig att förlåta er. Vi kommer inte låta er komma undan. Här och nu drar vi en gräns. Omvärlden har vaknat och förändring är på väg, vare sig ni vill eller inte. Tack.”

”Hur vågar ni förstöra vår framtid”.

