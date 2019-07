Larmet: Havsisar i Antarktis smälter snabbare än Arktis

I vanliga fall är det Arktis som är något av ett ansikte utåt för den globala uppvärmningen, med regelbundna mätningar om hur mycket isarna smälter. Men nu kommer röda siffror även från andra sidan jordklotet.

Det är Claire Parkinson på Nasa som har studerat havsisarnas utveckling i Antarktis de senaste 40 åren. Hennes studie – publicerad i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences – visar:

Havsisarna i Antarktis smälter

Fram till 2014 ökade havsisarna i Antarktis långsamt i omfattning – för att sen krympa kraftigt med ett bottenrekord 2017.

– Det har varit en enorm minskning, säger Claire Parkinson till The Guardian.

Hon kallar nedgången för ”stupande” och för en ”dramatisk vändning”. Forskarna har ännu inte hittat orsaken.

– Vi vet inte om minskningen kommer att fortsätta. Men det väcker frågan om varför det har hänt och om vi kommer att se någon stor ökning av krympande isar i Arktis, fortsätter Claire Parkinson.

På Nordpolen har krympande havsisar länge kopplats till klimatförändringarna. Sydpolen är annorlunda.

Medan Arktis omges av land och värmande luft är Antarktis en kontinent som fryser, omges av hav och utsätts för starka vindar, skriver The Guardian. Men forskarna har väntat på att den globala uppvärmningen ska nå även allra längst söderut på jordklotet, enligt Claire Parkinson.

Antarktis inte lika påverkat som Arktis

Havsisexperten Kaitlin Naughten säger till The Guardian:

– Västliga vindar som omger kontinenten innebär att Antarktis havsisar inte direkt svarar på den globala uppvärmningen.

Hon fortsätter:

– Klimatförändringarna påverkar vindarna, men det gör även ozonhålet och kortsiktiga cykler som El Niño. Havsisen påverkas också av smältvatten från Antarktis istäcke. Fram till 2014 har den totala effekten av detta varit att Antarktis havsisar växer men 2014 vände något och havsisen har sen dess minskat dramatiskt. Nu försöker forskare lista ut exakt varför det har hänt.

Det innebär smältande isar När havsisarna smälter kommer mer hav och land att synas. Hav och land är mörkare än ett istäcke – och mörka ytor absorberar mer värme än ljusa. Därför riskerar temperaturen att öka ännu mer. Samtidigt hotas livsmiljön av krympande isar och för bland annat isbjörnar, valrossar och sälungar är läget på Arktis svårt. Även glaciärer smälter och när de smälter stiger också havsnivån. Det förändrar både ekosystem och livssituationen för människor som bor där isarna rinner av. Källa: Världsnaturfonden WWF Visa mer Visa mindre

Varnar för mer global uppvärmning

Även professorn Andrew Shepherd vid Leeds universitet är förvånad.

Han säger till The Guardian att denna nya studie ”förändrar bilden fullständigt”.

– Nu krymper havsisen i båda hemisfärerna och det är en utmaning eftersom det kan innebära ytterligare uppvärmning.