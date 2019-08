Fler än 70 000 bränder har rasat i Amazonas regnskog under sommaren. Jordbruk och skogsindustri har pekats ut som bovarna i dramat efter intensifierad skogsavverkning, och den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro har beskyllts för att ha uppmuntrat sådan verksamhet.

Bolsonaro har under den gångna veckan försökt tona ner situationens allvar genom att säga att situtionen ”börjar återgå till det normala”, rapporterar brittiska The Sun.

Men miljöforskaren Tasso Azevedo, som tidigare bland annat har talat på prestigefyllda Ted Talks, pekar på motsatsen. Till den brasilianska tidningen O Globo säger han att ”det värsta fortfarande kvarstår”.

Azevedo menar att områdena som står i lågor just nu avverkades under april, maj och juni. De skogsområden som skövlades under juli och augusti, när myndigheter noterade en rekordartad skogsavverkning, har fortfarande inte börjat brinna.

– Det här är en kris som kan sluta i tragedi med mycket mer omfattande bränder än de vi ser nu – om vi inte omedelbart sätter stopp för det här, säger Azevdeo till O Globo.

Forskaren: ”Det är skitsnack”

Det råder delade meningar om vissa faktauppgifter som cirkulerar i debatten om bränderna i Amazonas, visar en omfattande genomgång av Forbes.

Bland annat har tidningen pratat med Dan Nepstad, en av världens ledande experter när det kommer till Amazonas. Han menar att det är felaktigt att kalla den berömda regnskogen för ”jordens lungor”.

– Det är skitsnack. Det finns ingen forskning som stöder det. Amazonas producerar mycket syre, men konsumerar lika mycket själv.

Och även om bränderna i år är 80 procent fler än under 2018, handlar det bara om en ökning på sju procent jämfört med de senaste tio åren, säger Nepstad.

Men att jämföra med tidigare perioder – då skogsavverkningen var bortom kontroll – är fel, har Ana Paula Aguiar, forskare vid Stockholm Resilience Centre, tidigare sagt till Expressen.

Hon menar av den kraftiga avverkningen ledde till fler bränder mellan 2002-2007. Att siffrarna går upp igen är förmodligen inte en slump, menar Ana Paula Aguiar, som pekar på president Jair Bolsonars välvilliga inställning till skogsavverkning.

– Det är viktigt att jämföra det som sker nu mot perioden efter de positiva förändringarna, som skett med olika åtgärder för att kontrollera avskogning. Åren innan dess är inte jämförbara. Vi vill inte gå tillbaka till den situationen under några omständigheter, sa Ana Paula Aguiar.

Fakta om bränderna i Amazonas • Bränderna i Amazonas har riktat omvärldens fokus mot Brasilien där över hälften av regnskogen finns. • Enligt data från NASA är antalet bränder fler än vanligt i de brasilianska delstaterna Amazonas och Rondônia, men färre än vanligt i Pará och Mato Grosso. • Det totala antalet bränder är dock fler än i fjol och torrperioden har precis börjat. • Amazonas sträcker sig över totalt nio länder och antalet bränder har ökat kraftigt även i grannlandet Bolivia, där president Evo Morales nyligen avbröt sin omvalskampanj för att fokusera på bränderna. • Efter att ha tackat nej till omvärldens hjälp välkomnar nu Morales stöd från utlandet, skriver nyhetsbyrån Reuters. Visa mer Visa mindre

