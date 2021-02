Larmet: Fossila bränslen tog 8,7 miljoner liv 2018

Ny forskning visar att luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen, som kol och olja, orsakade 8,7 miljoner dödsfall i världen under 2018. Det motsvarar en femtedel av alla som dog under samma år, uppger The Guardian.

Dödsfall orsakade av luftföroreningar är överrepresenterade i de länder som använder högst andel fossila bränslen för att värma upp fabriker, hem och fordon.

Ett av tio dödsfall i Europa och USA uppskattas vara en följd av luftföroreningar, tillsammans med en tredjedel av dödsfallen i Asien. Dödsantalen var betydigt lägre i Sydamerika och Afrika.

Siffrorna var överraskande även för de forskare som genomförde studien.

– Vi var mycket tveksamma när vi fick resultaten eftersom de är så häpnadsväckande, men vi upptäcker allt fler effekter av de här luftföroreningarna, säger Eloise Marais, geograf vid University College London till The Guardian.

Farligare än rökning och malaria

Antalet dödsfall orsakade av luftföroreningar överstiger den totala summan dödsfall av människor som årligen dör av tobaksrökning och malaria.

Forskarna kunde identifiera ett samband mellan luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen och hjärtsjukdomar, andningsbesvär och synförlust.

Enligt The Guardian skulle den genomsnittliga globala livslängden förlängas med mer än ett år om inte luftföroreningar från fossila bränslen existerade. De globala hälsokostnaderna skulle också minska med 2 900 dollar, vilket motsvarar 24 559 svenska kronor.

Studien har gjorts genom ett samarbete mellan forskare vid Harvard University, University of Birmingham, University of Leicester och University College London.

