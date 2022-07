Lågt grundvatten hotar delar av Sverige

Grundvattennivåerna i små magasin är under det normala för årstiden i större delen av av Götaland, Svealand och efter Norrlandskusten. Det visar en färsk uppdatering från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Just de små magasinen reagerar snabbt på nederbörd, enligt SGU, men det handlar ändå om månader innan det blir någon synlig effekt. Nivåerna just nu är ett resultat av vädret i våras, då det regnade mindre än det brukar göra i området under perioden, säger Anders Retzner, hydrogeolog vid SGU.

– Regnet som kommer under våren – då det fortfarande är lite svalt och växtligheten inte har kommit i gång ordentligt – är väldigt viktigt för de små magasinen under sommaren. Att det inte fylldes på ordentligt i våras får vi dras med under sommaren, säger han.

”Bromsa upp”

Varken förra veckans värmebölja eller det regn som på många håll har följt på den kommer alltså märkbart att påverka grundvattennivåerna åt något håll.

– Det regnet kan hjälpa till med nu är att bromsa upp den här sjunkande trenden och kanske se till att inte bottnen hamnar väldigt långt ner, säger Anders Retzner.

Små vattenmagasin finns i stort sett i hela Sverige. De bidrar bland annat med vatten till runt en miljon permanentboende personer i Sverige som får sitt vatten från enskilda brunnar.

Bevattningsförbud på flera håll

De stora vattenmagasinen påverkas mycket långsammare av vädret och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Nivåerna där speglar hur vädret var ett, eller till och med flera, år tillbaka i tiden. Även i de stora magasinen är nivåerna på flera håll lägre än normalt för årstiden.

De låga grundvattennivåerna har fått kommun efter kommun att besluta om förbud mot att vattna trädgårdar och odlingar med kommunalt vatten, och att fylla på pooler. Vissa kommuner har bland annat även utfärdat förbud för biltvätt med vattenslang hemma. Tanken är att åtgärderna ska säkra tillgången på dricksvatten hela sommaren.